Cała Chorwacja czekała na cud. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała plany

Tak jak dla Polski kluczowym spotkaniem mistrzostw świata było starcie ze Słowenią, przegrane przez nas aż 23-32, tak dla Chorwacji był nim pierwszy mecz z Egiptem. Kandydaci do medalu z Europy przegrali z mistrzem Afryki aż 22-31, czym utrudnili sobie szansę na awans do ósemki. Mogło podtrzymać je ewentualne zwycięstwo z Danią, ale i tu pełnego sukcesu nie było. Remis 32-32 zachował jedynie matematyczne rozważania. Dziś Chorwaci musieliby wygrać z Bahrajnem różnicą aż 22 bramek, a później czekać na porażkę Danii z Egiptem. Już to pierwsze założenie okazało się nierealne.

Szybkie akcje Chorwatów, długie Bahrajnu. Bramka za bramkę

Chorwaci wierzyli, że są w stanie dokonać takiego wyczynu. Od początku starali się grać bardzo szybko, swoje akcje, jeśli tylko mogli, finalizowali po kilku- lub kilkunastu sekundach. I robili to ze świetną skutecznością. Czego więc brakowało? Otóż dobrej defensywy. Bahrajn to nie jest zespół pokroju Arabii Saudyjskiej, którą ograliśmy w Katowicach. To ćwierćfinalista ostatnich igrzysk olimpijskich, prowadzony przez islandzkiego trenera Arona Kristjanssona. Wicemistrzowie Azji grali swoje akcje długo. Nie mieli specjalnego zagrożenia z drugiej linii, więc próbowali sił w akcjach jeden na jednego. I robili to nadzwyczaj skutecznie.

W akcji Igor Karačić. Rozgrywający Industrii Kielce zdobył trzy bramki i miał trzy asysty /

Chorwaci byli często bezradni, irytowały ich ataki rywali, którzy bazowali na zwodach i szybkości. Dopiero w samej końcówce pierwszej połowy "Kauboji" odskoczyli na trzy bramki, gdy Domagoj Duvnjak doskonale obsłużył w kontrze Igora Karačicia (17-14). Po 30 minutach była tylko jedna bramka różnicy, a to było zdecydowanie za mało. Ba, nawet ewentualne trzecie miejsce Chorwatów w grupie było w tym momencie zagrożone.

Chorwaci przyspieszali, Bahrajn się nie poddawał. Cud był daleko

W drugiej połowie Chorwaci nieco lepiej bronili, stąd też rosła ich przewaga. Nie do takich rozmiarów jednak, by mogło ich to w pełni usatysfakcjonować. Zaczęli znakomicie - dwa trafienia zaliczyli w 80 sekund, a później znów odpowiedział Bahrajn. Coraz częściej dochodziło do spięć na parkiecie, w których nie tylko uczestniczył Željko Musa, ale też Jakov Gojun. Gracze Bahrajnu opadali z sił, coraz gorzej radzili sobie w ataku pozycyjnym. W 40. minucie Chorwacja po raz pierwszy odskoczyła na pięć bramek (24-19) i wciąż przyspieszała. Bahrajn przez blisko osiem minut nie potrafił pokonać Dominika Kuzmanovicia. Skutecznością błyszczeli Ivan Martinović (11 bramek i 10 asyst) oraz Filip Glavaš (11 bramek), ale to nie wystarczało.

Ali Merza z Bahrajnu, powalony przez Jakova Gojuna, długo dochodził do siebie /

Chorwaci walczyli o jak największą różnicę do ostatnich sekund, nawet na 20 sekund przed końcem podchodzili wysoko do rywali. Ostatecznie wygrali z Bahrajnem 43-32, ale to niemal na pewno okaże się za małą różnicą. Wciąż ma minimalną szansę, by wyprzedzić Duńczyków, ale ci musieliby przegrać wieczorem z Egiptem różnicą aż 12 bramek. Chorwacja najprawdopodobniej zajmie więc w mistrzostwach świata dziewiąte miejsce - nie awansuje do ćwierćfinału, ale prawdopodobnie zagwarantuje sobie prawo udziału w turnieju przedolimpijskim. To się okaże dopiero za rok.

Chorwacja - Bahrajn 43-32 (17-16)

Tabela MŚ piłkarzy ręcznych 2023 - grupa IV MIEJSCE DRUŻYNA MECZE BILANS BRAMKOWY ZWYCIĘSTWA REMISY PORAŻKI PUNKTY 1. Egipt 4 125:88 4 0 0 8 2. Dania 4 144:105 3 1 0 7 3 Chorwacja 5 171:143 3 1 1 7 4 Bahrajn 5 137:160 2 0 3 4 5 USA 5 113:162 1 0 4 2 6 Belgia 5 132:164 0 0 5 0 Pełna tabela

As Sportu 2022. Natalia Kaczmarek kontra Bartosz Kurek. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Natalia Kaczmarek Bartosz Kurek Zagłosuj