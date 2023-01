Kapitalny początek Szwedów. Choć jeden z nich stracił koszulkę

Islandia miała o co grać - musiała to spotkanie co najmniej zremisować, by wszystkie karty mieć w swoich rękach. Za Szwecję kciuki trzymali Węgrzy - oni w bezpośrednim starciu pokonali Islandię, przy równej liczbie punktów wyprzedziliby więc Wyspiarzy. Tyle że Szwecja nie zamierzała kombinować przed swoimi kibicami, których ponad 11 tysięcy zjawiło się w hali Scandinavium. To Szwedzi świetnie zaczęli - szybko zdobyli trzy bramki. I aż trudno w to uwierzyć, aż do 18. minucie jedni i drudzy zdobywali bramki na zmianę - Szwedzi prowadziili więc to dwoma, to trzeba trafieniami.