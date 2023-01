Brazylia zaskoczyła fanów, ale to nie wystarczyło. Szwedzi podołali wyzwaniu

MŚ 2023. Szwecja pokonała Brazylię, choć musiała być ostrożna

O 20:30 rozpoczął się mecz współgospodarzy turnieju, Szwedów z Brazylijczykami. Choć wynik końcowy na to nie wskazuje, podopieczni Glenna Solberga, którzy byli wielkimi faworytami, nie mogli odskoczyć "Canarinhos" przez niemal 50 minut. Dopiero tuż przed 30. minutą zdołali wypracować w ogóle po raz pierwszy... dwubramkową przewagę. Gracze z Ameryki Południowej nie dawali za wygraną również po przerwie, jednak przy stanie 16:14 dla Szwecji stracili pięć goli, nie zdobywając żadnego.

Po tym nie byli w stanie już odmienić losów rywalizacji. Szwedzi mogli spokojnie kontrolować boiskowe wydarzenia w końcówce i objęli pierwsze miejsce w tabeli grupy C, a Brazylijczycy są oczywiście na czwartym. Druga lokata należy do Wyspy Zielonego Przylądka, a trzecia do Urugwaju.