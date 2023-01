Serbowie w Katowicach przegrali już wcześniej jedno spotkanie, z Niemcami. Choć zaledwie jedną bramką, to jednak byli znacznie gorsi od rywali i ta przegrana liczy się do obecnej tabeli. A Norwegia w Krakowie wygrała wszystkie mecze, ale też miała ogromne problemy dwa dni temu z Holandią. I to właśnie Niemcy i Norwegowie byli głównymi faworytami do awansu z tej grupy do ćwierćfinału. Tyle że Serbia to zespół bardzo nieobliczalny, a w Katowicach grała "na musiku". Gdyby przegrała, jej szanse na miejsce w czołowej ósemce mundialu zmalałyby niemal do zera.