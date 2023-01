- Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Pierwsze mecze w turnieju zawsze są ciężkie, szczególnie z takimi zespołami jak Czarnogóra. Wiedzieliśmy, że oni super walczą, super pracują, jednak my chyba lepiej wykorzystaliśmy swoje atuty. W końcówce zagraliśmy świetnie w obronie, co dało nam szansę na łatwe bramki , a później, grając w ataku pozycyjnym trzymaliśmy chłodną i staraliśmy się po prostu wykorzystać swoje sytuacje - ocenił na gorąco Dujshebaev.

Alex Dujshebaev: Francja, jak i Polska pokazały tutaj bardzo wysoki poziom

Spotkanie z Czarnogórą było w praktyce meczem o pierwsze miejsce w grupie A, ponieważ pozostałe zespoły, czyli Iran i Chile, raczej na pewno nie będę w stanie zagrozić ekipom ze Starego Kontynentu. Mimo to Dujshebaev zapewnia, że nie ma mowy o lekceważeniu rywali. Cała reprezentacja Hiszpanii jest teraz skupiona tylko i wyłącznie na najbliższym przeciwniku.

- Nie myślimy o tym, co będzie dalej . Skupiamy się na następnym meczu. Teraz musimy chwilę odpocząć, żeby spokojnie zagrać kolejne mecze. Chcemy wygrać wszystko i awansować do kolejnej rundy z kompletem punktów - zapewnił idol kieleckich kibiców.

Hiszpania to jeden z faworytów do medalu, a nawet do końcowego triumfu. Jordi Ribera skompletował znakomitą kadrę, choć stawka na mundialu w Polsce i w Szwecji jest niezwykle wyrównana. Alex Dujshebaev zapewnia jednak, że jego drużyna przyjechała po złoto.