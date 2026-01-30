Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzy kwadranse nordyckiej bitwy o finał mistrzostw Europy. Niemcy poznali rywala

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dawno w piłce ręcznej nie było tak ekscytującej imprezy, jak te mistrzostwa Europy. Wybitne pod każdym względem: emocji, ofensywnych spektakli, popisów gwiazd. Tyle że w piątek weszły już w decydującą fazę - w Herning zostali wyłonieni finaliści. Niemcy ograli Chorwację i czekali na to, co zrobią główni faworyci - mistrzowie świata i olimpijscy Duńczycy. Tego złota z mistrzostw kontynentu nie byli w stanie wywalczyć od kilkunastu lat. A teraz na drodze stanęła Islandia, wracająca do elity. I przez 45 minut stawiała wielki opór.

Intensywna walka podczas meczu piłki ręcznej, zawodnicy w białych i niebieskich strojach ścierają się w walce o piłkę, wyraz twarzy jednego z graczy wskazuje na wysiłek i możliwy ból, tłum kibiców w tle.
Janus Smarason próbuje minąć Magnusa Saugstrupa i Niclasa KirkeløkkeJONATHAN NACKSTRANDAFP

Mathias Gidsel i Simon Pytlick w ekipie Danii, Gisli Kristjansson i Omar Ingi Magnusson w ekipie Islandii - nie ma chyba na całym świecie lepszych duetów w drugiej linii, bardziej kreatywnych. Cztery wielkie gwiazdy Bundesligi, najlepszej ligi na świecie, z Magdeburga, Berlina i Flensburga. Każdy z nich jest w stanie indywidualnie rozstrzygnąć losy spotkania, ale w tak długim turnieju liczy się też wsparcie całej drużyny. Nie da się zaś ukryć, że szerszy skład, także i wielu gwiazd, mają jednak Duńczycy.

To oni byli faworytem, porażka z Islandią zostałaby odebrana jako spora sensacja. Tyle że to złote duńskie pokolenie piłkarzy ręcznych dopadło jakieś fatum właśnie w zmaganiach na kontynencie. Bo trudno wytłumaczyć fakt, że zespół, który wygrał cztery ostatnie mistrzostwa świata, grał w trzech ostatnich finałach olimpijskich, nie zdobył złota w Europie od 14 lat.

    Zespół trenera Nikolaja Jacobsena miał już świadomość, że w finale czeka ekipa Niemiec, rozkręcająca się w tym turnieju. Pozostało zrobić samemu krok. Na przeszkodzie stała Islandia, też z nowym obliczem, bo przecież w półfinale wielkiej imprezy po 16 latach przerwy.

    Mistrzostwa Europy. Dania grała z Islandią, stawką finał. Niemcy już czekali

    Jeśli pierwsza połowa we wcześniejszym meczu Niemców i Chorwatów była dość wyrównana, ale bez "wyskoków" z obu stron, to w starciu Islandii i Danii było już zupełnie inaczej. Dużo większa żywiołowość, dużo większe emocje na parkiecie, o co dość szybko zadbali jedni i drudzy. A zaczęło się wyjątkowo widowiskowo - nie minęły pełne dwie minuty, a obie ekipy miały po dwa trafienia.

    Zawodnik w niebieskiej koszulce wykonuje skok z piłką podczas meczu piłki ręcznej, próbując zdobyć bramkę, podczas gdy zawodnik w białej koszulce próbuje go zatrzymać. Tłum kibiców w tle wypełnia trybuny czerwonym kolorem.
    Gisli Kristjansson, obok Simon Hald i Magnus SaugstrupTHOMAS TRAASDAHLPAP/EPA

    Za chwilę jednak obaj środkowi defensorzy gospodarzy przesadzili - najpierw Samon Hald, zaraz po nim Magnus Saugstrup. KIbice w Jyske Bank Boxen buczeli, a norwescy sędziowie poszli sprawdzić, czy obrońcy SC Magdeburg nie należy się czasem czerwona kartka. Stanęło na dwóch minutach, co Islandczycy bezwzględnie wykorzystali - Omar Ingi Magnusson trafił w 7. minucie na 6:3.

    Na parkiecie wrzało, na trybunach również, obaj bramkarze - Viktor Hallgrimsson i Emil Nielsen - długo nie mogli "zderzyć się" z piłką. Duńczyk zaliczył pierwszą interwencję w 16. minucie, przy rzucie karnym Viggo Kristjanssona. W odpowiedzi obronę zapisano Islandczykowi, czyli koledze Nielsena z FC Barcelona. Wyspiarze złapali jednak dołek w ofensywie, przez siedem minut nie mogli trafić. Dania skorzystała, Simon Pytlick najpierw wyrównał, a w 19. minucie dał mistrzom świata pierwsze prowadzenie (9:8).

    I tak już było do samej przerwy, Islandczycy mogli w ostatniej akcji wyrównać, ale pogubili się i wywalczyli tylko bezpośredni rzut wolny.

    Zespół piłkarzy ręcznych w biało-czerwonych strojach tworzy mur obronny, unosząc ręce w górę przed własną bramką, zawodnik drużyny przeciwnej w niebieskim stroju wykonuje rzut, a bramkarz w zielonej koszulce przygotowuje się do obrony
    Duński mur nie dał się zaskoczyćBO AMSTRUPPAP/EPA

    Niespełna trzy godziny wcześniej Niemcy sprawę awansu do finału załatwili sobie w pierwszych minutach po przerwie, gdy odskoczyli na dość bezpieczną różnicę sześciu, później siedmiu bramek.

    Dania nie zaczęła podobnie, od razu dała szansę wykazania się Hallgrimssonowi. A za moment karę dwóch minut dostał Magnus Landin, zaś Janus Smarason świetnym rzutem wyrównał na 14:14. I to już była różnica, bo Chorwacja nie remisowała po przerwie ani razu. Minęła kolejna minuta i Wyspiarze już prowadzili.

    Duńczycy mieli świadomość, że niczego tu za darmo nie dostaną. A im bliżej będzie końca meczu, przy niepewnym wyniku, tym bardziej to na nich może ciążyć presja.

    Powolutku jednak ta szala przechylała się na stronę Danii. Na kwadrans przed końcem mistrzowie świata prowadzili tylko jedną bramką, ale Gidsel i Thomas Arnoldsen podwyższyli na 23:20. To już było coś. Islandczycy byli nieco wolniejsi niż w pierwszej połowie, gwiazdy jednak odczuwały już brak zmienników. A tu trzeba było gonić faworyta.

    Gdy do końca zostało 10 minut, Dania prowadziła 25:23, ale grała w osłabieniu. I miała problem w ataku, sędziowie z Norwegii sugerowali już grę pasywną. A wtedy kapitalnym rzutem zza zasłony popisał się Pytlick. Jakby tego było mało, doświadczony Kevin Møller zatrzymał rzut z czystej pozycji Odinna Rikhardssona. Za moment Magnus Landin podwyższył na 27:23, takiej zaliczki w osiem minut mistrzowie świata roztrwonić nie mogli.

    I nie roztrwonili, wygrali 31:28. W niedzielę o godz. 18 zagrają z Niemcami o złoto. Wcześniej Islandia zmierzy się z Chorwacją, stawką będą brązowe medale.

    Mistrzostwa Europy. Półfinał

    Dania - Islandia 31:28 (14:13)

    Dania: Nielsen (4/23 - 17 proc.), K. Møller (2/10 - 20 proc.) - Gidsel 7, Hansen 6 (4/5 z karnych), Pytlick 5, Landin 4, Jakobsen 2 (1/3), Saugstrup 2, Arnoldsen 2, Lauge 1, Hald 1, Hoxer 1, Kirkeløkke, Mensah, Andersson, L. Møller.

    Kary: 8 minut. Rzuty karne: 5/8.

    Islandia: Hallgrimsson (6/35 - 17 proc.), Gustavsson (0/2 - 0 proc.) - Smarason 8, Thorkelsson 7 (6/8 z karnych), Magnusson 6 (0/1), Vidarsson 3, G. Kristjansson 2, Rikhardsson 1, V. Kristjansson 1 (1/2), Elisson, Gislason, Gunnarsson, Arnarsson, Einarsson, Thrastarson, Olafsson.

    Kary: 6 minut. Rzuty karne: 7/11.

    Mistrzostwa Europy
    Półfinały
    30.01.2026
    20:30
    Zakończony
    Emil Jakobsen
    2' , 2'
    Mathias Gidsel
    4' , 13' , 14' , 25' , 28' , 46' , 48'
    Simon Hald
    7'
    Rasmus Lauge
    9'
    Simon Pytlick
    15' , 19' , 37' , 51' , 53'
    Magnus Saugstrup
    23' , 37'
    Johan Hansen
    26' , 30' , 34' , 39' , 41' , 50'
    Thomas Arnoldsen
    36' , 47'
    Magnus Landin
    42' , 52' , 56' , 57'
    Mads Hoxer
    59'
    Ellidi Vidarsson
    1' , 35' , 53'
    Janus Smarason
    2' , 4' , 32' , 37' , 48' , 50' , 56' , 60'
    Omar Ingi Magnusson
    5' , 6' , 7' , 10' , 45' , 57'
    Odinn Rikhardsson
    13'
    Orri Thornkelsson
    22' , 25' , 27' , 29' , 33' , 36' , 48'
    Gisli Kristjansson
    23' , 39'
    Viggo Kristjansson
    57'
    Wszystko o meczu

    Młoda kobieta w czerwono-białym kapeluszu i z namalowaną flagą na twarzy uśmiecha się, otoczona tłumem kibiców w czerwonych ubraniach na stadionie lub arenie sportowej.
    Kibice Danii w HerningBO AMSTRUPPAP/EPA
    Wojciech Fortuna: To są historyczne igrzyskaPolsat Sport

