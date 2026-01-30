Mathias Gidsel i Simon Pytlick w ekipie Danii, Gisli Kristjansson i Omar Ingi Magnusson w ekipie Islandii - nie ma chyba na całym świecie lepszych duetów w drugiej linii, bardziej kreatywnych. Cztery wielkie gwiazdy Bundesligi, najlepszej ligi na świecie, z Magdeburga, Berlina i Flensburga. Każdy z nich jest w stanie indywidualnie rozstrzygnąć losy spotkania, ale w tak długim turnieju liczy się też wsparcie całej drużyny. Nie da się zaś ukryć, że szerszy skład, także i wielu gwiazd, mają jednak Duńczycy.

To oni byli faworytem, porażka z Islandią zostałaby odebrana jako spora sensacja. Tyle że to złote duńskie pokolenie piłkarzy ręcznych dopadło jakieś fatum właśnie w zmaganiach na kontynencie. Bo trudno wytłumaczyć fakt, że zespół, który wygrał cztery ostatnie mistrzostwa świata, grał w trzech ostatnich finałach olimpijskich, nie zdobył złota w Europie od 14 lat.

Zespół trenera Nikolaja Jacobsena miał już świadomość, że w finale czeka ekipa Niemiec, rozkręcająca się w tym turnieju. Pozostało zrobić samemu krok. Na przeszkodzie stała Islandia, też z nowym obliczem, bo przecież w półfinale wielkiej imprezy po 16 latach przerwy.

Mistrzostwa Europy. Dania grała z Islandią, stawką finał. Niemcy już czekali

Jeśli pierwsza połowa we wcześniejszym meczu Niemców i Chorwatów była dość wyrównana, ale bez "wyskoków" z obu stron, to w starciu Islandii i Danii było już zupełnie inaczej. Dużo większa żywiołowość, dużo większe emocje na parkiecie, o co dość szybko zadbali jedni i drudzy. A zaczęło się wyjątkowo widowiskowo - nie minęły pełne dwie minuty, a obie ekipy miały po dwa trafienia.

Gisli Kristjansson, obok Simon Hald i Magnus Saugstrup THOMAS TRAASDAHL PAP/EPA

Za chwilę jednak obaj środkowi defensorzy gospodarzy przesadzili - najpierw Samon Hald, zaraz po nim Magnus Saugstrup. KIbice w Jyske Bank Boxen buczeli, a norwescy sędziowie poszli sprawdzić, czy obrońcy SC Magdeburg nie należy się czasem czerwona kartka. Stanęło na dwóch minutach, co Islandczycy bezwzględnie wykorzystali - Omar Ingi Magnusson trafił w 7. minucie na 6:3.

Na parkiecie wrzało, na trybunach również, obaj bramkarze - Viktor Hallgrimsson i Emil Nielsen - długo nie mogli "zderzyć się" z piłką. Duńczyk zaliczył pierwszą interwencję w 16. minucie, przy rzucie karnym Viggo Kristjanssona. W odpowiedzi obronę zapisano Islandczykowi, czyli koledze Nielsena z FC Barcelona. Wyspiarze złapali jednak dołek w ofensywie, przez siedem minut nie mogli trafić. Dania skorzystała, Simon Pytlick najpierw wyrównał, a w 19. minucie dał mistrzom świata pierwsze prowadzenie (9:8).

I tak już było do samej przerwy, Islandczycy mogli w ostatniej akcji wyrównać, ale pogubili się i wywalczyli tylko bezpośredni rzut wolny.

Duński mur nie dał się zaskoczyć BO AMSTRUP PAP/EPA

Niespełna trzy godziny wcześniej Niemcy sprawę awansu do finału załatwili sobie w pierwszych minutach po przerwie, gdy odskoczyli na dość bezpieczną różnicę sześciu, później siedmiu bramek.

Dania nie zaczęła podobnie, od razu dała szansę wykazania się Hallgrimssonowi. A za moment karę dwóch minut dostał Magnus Landin, zaś Janus Smarason świetnym rzutem wyrównał na 14:14. I to już była różnica, bo Chorwacja nie remisowała po przerwie ani razu. Minęła kolejna minuta i Wyspiarze już prowadzili.

Duńczycy mieli świadomość, że niczego tu za darmo nie dostaną. A im bliżej będzie końca meczu, przy niepewnym wyniku, tym bardziej to na nich może ciążyć presja.

Powolutku jednak ta szala przechylała się na stronę Danii. Na kwadrans przed końcem mistrzowie świata prowadzili tylko jedną bramką, ale Gidsel i Thomas Arnoldsen podwyższyli na 23:20. To już było coś. Islandczycy byli nieco wolniejsi niż w pierwszej połowie, gwiazdy jednak odczuwały już brak zmienników. A tu trzeba było gonić faworyta.

Gdy do końca zostało 10 minut, Dania prowadziła 25:23, ale grała w osłabieniu. I miała problem w ataku, sędziowie z Norwegii sugerowali już grę pasywną. A wtedy kapitalnym rzutem zza zasłony popisał się Pytlick. Jakby tego było mało, doświadczony Kevin Møller zatrzymał rzut z czystej pozycji Odinna Rikhardssona. Za moment Magnus Landin podwyższył na 27:23, takiej zaliczki w osiem minut mistrzowie świata roztrwonić nie mogli.

I nie roztrwonili, wygrali 31:28. W niedzielę o godz. 18 zagrają z Niemcami o złoto. Wcześniej Islandia zmierzy się z Chorwacją, stawką będą brązowe medale.

Mistrzostwa Europy. Półfinał

Dania - Islandia 31:28 (14:13)

Dania: Nielsen (4/23 - 17 proc.), K. Møller (2/10 - 20 proc.) - Gidsel 7, Hansen 6 (4/5 z karnych), Pytlick 5, Landin 4, Jakobsen 2 (1/3), Saugstrup 2, Arnoldsen 2, Lauge 1, Hald 1, Hoxer 1, Kirkeløkke, Mensah, Andersson, L. Møller.

Kary: 8 minut. Rzuty karne: 5/8.

Islandia: Hallgrimsson (6/35 - 17 proc.), Gustavsson (0/2 - 0 proc.) - Smarason 8, Thorkelsson 7 (6/8 z karnych), Magnusson 6 (0/1), Vidarsson 3, G. Kristjansson 2, Rikhardsson 1, V. Kristjansson 1 (1/2), Elisson, Gislason, Gunnarsson, Arnarsson, Einarsson, Thrastarson, Olafsson.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 7/11.

Kibice Danii w Herning BO AMSTRUP PAP/EPA

