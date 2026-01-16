Andrzej Klemba: Jakie oczekiwania masz przed mistrzostwami Europy jako były zawodnik występujący w ekstraklasie piłki ręcznej?

Adam Jędraszczyk, były zawodnik, obecnie trener Anilany Łódź: Zawsze takie, żeby Polska wygrywała i jak najdalej zaszła. By osiągnęła, ile tylko uda się w każdym konkretnym roku i w konkretnym meczu. Zawsze jestem optymistą, ale bywam za to karcony. Co do mistrzostw, to będę szczęśliwy, jeśli wyjdą z grupy. Trudno stwierdzić na co stać kadrę, bo w tym składzie, w którym pojechała na turniej, grała ze sobą bardzo mało. A do tego nie wiemy, jak wyglądały mecze sparingowe z Serbią, bo były zamknięte.

To czego spodziewasz się po reprezentacji jako były trener seniorów?

- Chciałbym przede wszystkim zobaczyć, że zespół jest zcementowany i gra jako drużyna. A nie na zasadzie, że zebraliśmy zawodników i zobaczymy co z tego wyjdzie.

To nie może być zbieranina indywidualności.

Teraz zajmujesz się szkoleniem młodzieży. Co byś chciał, by zobaczyli twoi podopieczni podczas mistrzostw Europy?

- Żeby przekonali się jak powinien grać zespół. Niech się skupią na tych najlepszych drużynach, tych, które wystąpią w półfinałach. To powinna być lekcja gry zespołowej. Nie na zasadzie indywidualności, że jeden z drużyny się wybija i rzuca bramki. Te reprezentacje pokażą, jak trzeba zagrać zespołowo, bo to jest najtrudniejsze w piłce ręcznej. To wyzwanie, by tego nauczyć dzieciaków. Wiadomo, jak ktoś jest duży i silny, to rzuca najwięcej. A w piłce ręcznej ci mniejsi i sprytniejsi też mają wiele do powiedzenia. I tacy, i tacy są potrzebni, by zbudować zespół. Chciałbym, by zrozumieli na czym polega ten sport i jak można dojść do sukcesów. Jedna gwiazda sama meczu nie wygra.

Jakie masz oczekiwania jako kibic piłki ręcznej?

- Żeby wyniki wszystkich meczów jak najdłużej kręciły się w okolicach remisu. Nie chce oglądać jednostronnych spotkań. Lubię, jak mecz rozstrzyga się w ostatnich sześciu - siedmiu minutach

A nie ostatnich sekundach?

- Wtedy to już grozi nerwica, po co wychodzić z pokoju i trzaskać drzwiami.

A jako ojciec reprezentanta Polski co byś chciał zobaczyć?

- Oczywiście dobrą grę syna, a przede wszystkim mądre prowadzenie gry przez niego. No i chciałbym, by po mistrzostwach zobaczyć go zdrowego.

No tak, Piotr przy swoich warunkach fizycznych dość często łapie urazy.

- I ja też to przeżyłem, bo jesteśmy fizycznie podobni. A jako ojca boli mnie dwa razy mocniej, jak widzę jego cierpienie. Jak się jednak taką dyscyplinę wybrało, to niestety trzeba się z tym liczyć. Każdy mecz, w którym jest na boisku, oglądamy z pewnym strachem i emocjami.

Przed mistrzostwami udało ci się zamienić kilka słów z synem? Wesprzeć, dać kilka rad?

- Zaskoczę cię, ale raczej nie. Więcej z mamą porozmawiał. Powiedziałem Piotrkowi, że się nie wtrącam i sobie na spokojnie obejrzę mistrzostwa. On chyba też chce mieć spokój i niech głowę skupi na jednym. Ja też nie jestem z tych, co głaszczą, tylko błędy wytykam, więc może tak lepiej. On właściwie wchodzi na nowo do tej kadry, bo we wcześniejszych meczach pod wodzą trenera Gonzaleza był kontuzjowany. Czekam z niecierpliwością na jego występy i reprezentacji.

Marzenia taty spełnia?

- Na pewno. Zaszedł w piłce ręcznej dalej niż ja.

W tym roku mija dziesięć lat od ostatniego dobrego występu reprezentacji Polski na dużym turnieju. W 2016 roku kadra zajęła czwarte miejsce w igrzyskach olimpijskich. Od tej pory te wyniki są coraz słabsze. Co się stało?

- Większość zawodników, którzy wtedy zdobywali medale i odnosili sukcesy, występowała zagranicą w bardzo mocnych klubach. Tam naprawdę dużo grali i byli na wysokim poziomie. Teraz tego właściwie nie ma. W kadrze jest dziesięciu zawodników z polskiej ligi i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wtedy ściągaliśmy graczy z europejskich klubów i oni stanowili o wynikach. Teraz mamy zawodników z Wisły Płock, Industrii Kielce, a także z lig zagranicznych, ale już nie występują w tych najlepszych klubach.

A mamy równie utalentowaną młodzież? Garną się do piłki ręcznej?

- Mamy utalentowanych zawodników, ale młodzież ma zbyt szybko za duże aspiracje. Od razu chcą mieć dużo rzeczy materialnych, a nie zapracować na nie. Brakuje im cierpliwości do tego sportu. Niestety, dużo mniej dzieci chce uprawiać piłkę ręczną. Kiedyś zaczynaliśmy szkolenie od grup, które liczyły po 30-35 dzieciaków. I wtedy łatwiej wychować medalistów największych imprez. Teraz jak jest 16, to już jest dobrze. Bardzo dużo dzieciaków zabiera nam piłka nożna, która od razu zapewnia, że tak powiem, wiele kolorowych rzeczy. Ładne stroje, obozy, gwiazdy na turniejach. A w piłce ręcznej takich funduszy nie ma. Trzeba mieć charakter do tego, by trenować ten sport. Widzimy to później, jak dużo dzieciaków rezygnuje. Także inne sporty zespołowe są bardziej kuszące, bo siatkówka czy koszykówka mają łatwiejszy dostęp do hal.

Dlaczego?

- W piłce ręcznej zaczyna się problem, kiedy trzeba "wejść w klej". Zawodnicy używają go, by piłka lepiej trzymała się ręki. I wielu właścicieli nie zgadza się, by w ich halach trenowali piłkarze ręczni, bo nawierzchnia siłą rzeczy jest uklejona. W Łodzi tylko w dwóch halach możemy trenować. Więc nie ma gdzie z młodzieżą ćwiczyć.

