Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świetny początek, później koszmar Polaków na ME. Najczarniejszy scenariusz stał się faktem

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Polacy toczą zmagania w mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. Po dość dotkliwej porażce z Węgrami przyszedł czas na kolejne starcie fazy grupowej. Tym razem "Biało-czerwoni" zmierzyli się z Islandczykami, którzy kilka dni temu pewnie pokonali Włochów. Polacy nie przestraszyli się jednak potęgi rywali, tocząc bardzo wyrównany bój "o życie". Niestety, w drugiej odsłonie nasi reprezentanci przeżyli spore załamanie, które zostało bezlitośnie wykorzystane przez Islandczyków. Nasz zespół przegrał 23:31.

Zawodnik drużyny w czerwonym stroju wyskakuje z piłką do ręki, próbując przebić się przez obronę dwóch przeciwników ubranych na biało-niebiesko na hali sportowej podczas meczu piłki ręcznej.
Kadr z meczu Polska - IslandiaNorbert BarczykNewspix.pl

Kibice piłki ręcznej przeżywają obecnie jedno z największych sportowych wydarzeń ostatnich lat - mistrzostwa Europy szczypiornistów. Jedną z drużyn, które wywalczyły kwalifikacje na tę imprezę jest reprezentacja Polski. Niestety, podopieczni Joty Gonzaleza zaliczyli niemały falstart, wyraźnie przegrywając inauguracyjny mecz z Węgrami. To postawiło ich w niezbyt korzystnej sytuacji przed kolejnym starciem fazy grupowej ME.

Już 18 stycznia Polacy znów pojawili się na boisku w Kristianstadzie, aby tym razem poszukać szansy zapunktowania w meczu z Islandczykami. Zadanie stojące przed zawodnikami z kraju nad Wisłą w żadnym wypadku nie było łatwe. W swoim pierwszym starciu wyspiarska reprezentacja pokonała bowiem rywali z Włoch imponującym wynikiem 39:26. Dzięki temu Islandczycy objęli prowadzenie w "biało-czerwonej" grupie F.

Świetne wejście "Biało-czerwonych". Stanęli do walki jak równy z równym

Nasi reprezentanci rozpoczęli spotkanie od prób szybkiego przedarcia się przez defensywę rywali. Ostatecznie udało się to dopiero za trzecią próbą. Upór opłacił się, bowiem już w pierwszym posiadaniu "Biało-czerwonym" udało się otworzyć wynik spotkania. Na trafienie podopiecznych trenera Gonzaleza szybko odpowiedzieli jednak rywale.

Już na samym początku meczu kibice mogli odczuwać pewne obawy o stan zdrowia Piotra Jędraszczyka. Po brutalnym kontakcie z rywalem rozgrywający padł bowiem na parkiet, łapiąc się chwilę później za bark. Na szczęście Polak wrócił do gry. Arbiter przyznał za to zagranie rzut karny, który został zamieniony na bramkę.

W pierwszych minutach spotkania obie drużyny szły łeb w łeb, co z pewnością napawało polskich kibiców sporym optymizmem. Mimo dogodnych okazji, Islandczycy popełniali sporo błędów, które początkowo nie dawały szansy na przechylenie szali na ich korzyść. Sztuka ta udała się ostatecznie w okolicy 16. minuty. Po dobrze wykonanym rzucie karnym wyspiarze wyszli na dwubramkowe prowadzenie (7:5).

Jednym z bohaterów pierwszej części spotkania zdecydowanie był Miłosz Wałach. Golkiper reprezentacji Polski wybronił kilka bardzo ciężkich piłek, utrzymując swoją drużynę w grze. Niestety, seria fauli oraz błędów doprowadziła do tego, że na 2 minuty przed końcem pierwszej połowy na tablicy wyników pojawił się niekorzystny dla naszych szczypiornistów rezultat 10:13. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona spotkania Polaków z Islandczykami.

Polacy kompletnie posypali się w drugiej połowie kluczowego meczu ME

Druga odsłona rozpoczęła się od kolejnej świetnej interwencji Wałacha. Chwilę później "Biało-czerwoni" zdobyli bramkę, nieco redukując przewagę rywali. W pewnym momencie jeden z islandzkich zawodników dopuścił się przewinienia, za które został ukarany czasową dyskwalifikacją. Niestety, nasi reprezentanci nie wykorzystali tej okoliczności zbyt dobrze. Już po 8 minutach gry na tablicy widniał wynik 20:13 dla rywali.

Po kolejnych akcjach sytuacja nie ulegała poprawie. Ofensywna indolencja "Biało-czerwonych" sprawiła, że przepaść między drużynami znacząco się powiększyła. W pewnym momencie Islandczycy wyszli na dziesięciopunktowe prowadzenie. Większość polskich kibiców zaczęła powoli godzić się z nieuniknionym.

Polacy wciąż próbowali powrócić do meczu, lecz mimo heroicznej walki nie byli oni już w stanie zniwelować powstałej przepaści. Po końcowej syrenie Jota Gonzalez z pewnością musiał czuć spory zawód, szczególnie, że pierwsza połowa meczu dawała realne nadzieje na sprawienie ogromnej niespodzianki.

Mistrzostwa Europy
Runda eliminacyjna
18.01.2026
18:00
Zakończony
Michał Olejniczak
1' , 7' , 26' , 49' , 50'
Piotr Jarosiewicz
4' , 18' , 46' , 48'
Andrzej Widomski
6'
Maciej Gębala
9' , 28' , 43'
Michał Daszek
17'
Marek Marciniak
21' , 60'
Arkadiusz Moryto
32' , 32'
Mikołaj Czapliński
36' , 58'
Dawid Dawydzik
52'
Paweł Paterek
54' , 56'
Ellidi Vidarsson
2' , 7' , 13' , 43' , 45'
Omar Ingi Magnusson
4' , 16' , 22' , 28' , 38'
Janus Smarason
5'
Odinn Rikhardsson
14'
Gisli Kristjansson
17' , 42'
Haukur Thrastarson
25' , 25' , 36' , 47' , 55'
Arnar Arnarsson
29'
Elvar Orn Jonsson
32' , 34'
Orri Thornkelsson
33' , 36' , 38' , 48' , 51' , 57'
Viggo Kristjansson
37' , 51' , 53'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Polska
Islandia

Statystyki meczu

Polska
23 - 31
Islandia
Kary dwuminutowe
1
3
Rzuty karne
4
4
Gole z rzutów karnych
4
4
Nietrafione rzuty karne
0
0
Obronione rzuty karne
0
0
Czerwone kartki
0
0
Żółte kartki
1
0
Niebieskie kartki
0
0
Gra w przewadze
0
0
Faule
0
0
Faule ofensywne
0
0
Strzały na bramkę
0
0

Zobacz również:

Michał Olejniczak w walce z Węgrami
Piłka ręczna - ME Mężczyzn

Mecz o wszystko reprezentacji Polski, a rywal szalenie groźny. "Żeby móc spojrzeć w lustro"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
Kadr z meczu Polska - Islandia
Kadr z meczu Polska - IslandiaNorbert BarczykNewspix.pl
Zawodnik w białym stroju wykonuje efektowny rzut z wyskoku w stronę bramki, bramkarz w żółtym stroju próbuje zablokować piłkę rozkładając szeroko ręce i nogi, w tle widać fragment trybun i sędziów.
Kadr z meczy Polska - IslandiaNorbert BarczykNewspix.pl
Zawodnik w czerwonym stroju podczas dynamicznej akcji w meczu piłki ręcznej, z piłką uniesioną do rzutu, otoczony przez kilku przeciwników w białych i niebieskich strojach oraz bramkarza szykującego się do obrony.
Kadr z meczu Polska - IslandiaNorbert BarczykNewspix.pl
Michał Olejniczak: Nie ma co ukrywać, trafiliśmy do trudnej grupyPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja