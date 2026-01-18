Świetny początek, później koszmar Polaków na ME. Najczarniejszy scenariusz stał się faktem

Kibice piłki ręcznej przeżywają obecnie jedno z największych sportowych wydarzeń ostatnich lat - mistrzostwa Europy szczypiornistów. Jedną z drużyn, które wywalczyły kwalifikacje na tę imprezę jest reprezentacja Polski. Niestety, podopieczni Joty Gonzaleza zaliczyli niemały falstart, wyraźnie przegrywając inauguracyjny mecz z Węgrami. To postawiło ich w niezbyt korzystnej sytuacji przed kolejnym starciem fazy grupowej ME.

Już 18 stycznia Polacy znów pojawili się na boisku w Kristianstadzie, aby tym razem poszukać szansy zapunktowania w meczu z Islandczykami. Zadanie stojące przed zawodnikami z kraju nad Wisłą w żadnym wypadku nie było łatwe. W swoim pierwszym starciu wyspiarska reprezentacja pokonała bowiem rywali z Włoch imponującym wynikiem 39:26. Dzięki temu Islandczycy objęli prowadzenie w "biało-czerwonej" grupie F.

Świetne wejście "Biało-czerwonych". Stanęli do walki jak równy z równym

Nasi reprezentanci rozpoczęli spotkanie od prób szybkiego przedarcia się przez defensywę rywali. Ostatecznie udało się to dopiero za trzecią próbą. Upór opłacił się, bowiem już w pierwszym posiadaniu "Biało-czerwonym" udało się otworzyć wynik spotkania. Na trafienie podopiecznych trenera Gonzaleza szybko odpowiedzieli jednak rywale.

Już na samym początku meczu kibice mogli odczuwać pewne obawy o stan zdrowia Piotra Jędraszczyka. Po brutalnym kontakcie z rywalem rozgrywający padł bowiem na parkiet, łapiąc się chwilę później za bark. Na szczęście Polak wrócił do gry. Arbiter przyznał za to zagranie rzut karny, który został zamieniony na bramkę.

W pierwszych minutach spotkania obie drużyny szły łeb w łeb, co z pewnością napawało polskich kibiców sporym optymizmem. Mimo dogodnych okazji, Islandczycy popełniali sporo błędów, które początkowo nie dawały szansy na przechylenie szali na ich korzyść. Sztuka ta udała się ostatecznie w okolicy 16. minuty. Po dobrze wykonanym rzucie karnym wyspiarze wyszli na dwubramkowe prowadzenie (7:5).

Jednym z bohaterów pierwszej części spotkania zdecydowanie był Miłosz Wałach. Golkiper reprezentacji Polski wybronił kilka bardzo ciężkich piłek, utrzymując swoją drużynę w grze. Niestety, seria fauli oraz błędów doprowadziła do tego, że na 2 minuty przed końcem pierwszej połowy na tablicy wyników pojawił się niekorzystny dla naszych szczypiornistów rezultat 10:13. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona spotkania Polaków z Islandczykami.

Polacy kompletnie posypali się w drugiej połowie kluczowego meczu ME

Druga odsłona rozpoczęła się od kolejnej świetnej interwencji Wałacha. Chwilę później "Biało-czerwoni" zdobyli bramkę, nieco redukując przewagę rywali. W pewnym momencie jeden z islandzkich zawodników dopuścił się przewinienia, za które został ukarany czasową dyskwalifikacją. Niestety, nasi reprezentanci nie wykorzystali tej okoliczności zbyt dobrze. Już po 8 minutach gry na tablicy widniał wynik 20:13 dla rywali.

Po kolejnych akcjach sytuacja nie ulegała poprawie. Ofensywna indolencja "Biało-czerwonych" sprawiła, że przepaść między drużynami znacząco się powiększyła. W pewnym momencie Islandczycy wyszli na dziesięciopunktowe prowadzenie. Większość polskich kibiców zaczęła powoli godzić się z nieuniknionym.

Polacy wciąż próbowali powrócić do meczu, lecz mimo heroicznej walki nie byli oni już w stanie zniwelować powstałej przepaści. Po końcowej syrenie Jota Gonzalez z pewnością musiał czuć spory zawód, szczególnie, że pierwsza połowa meczu dawała realne nadzieje na sprawienie ogromnej niespodzianki.

Statystyki meczu Polska 23 - 31 Islandia Kary dwuminutowe 1 3 Rzuty karne 4 4 Gole z rzutów karnych 4 4 Nietrafione rzuty karne 0 0 Obronione rzuty karne 0 0 Czerwone kartki 0 0 Żółte kartki 1 0 Niebieskie kartki 0 0 Gra w przewadze 0 0 Faule 0 0 Faule ofensywne 0 0 Strzały na bramkę 0 0

