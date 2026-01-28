Partner merytoryczny: Eleven Sports

Starcie Niemcy - Francja wyłoniło półfinalistę. Będzie nowy mistrz Europy

Już po zeszłorocznym losowaniu grup mistrzostw Europy było wiadomo, że jednej ze szczypiorniackich potęg zabraknie na podium mistrzostw Europy. Długo nie było wiadomo, kogo dopadnie ten pech. Jako pierwsza miejsce w czwórce zapewniła sobie w poniedziałek Dania. Dziś drugiego półfinalistę miało wskazać bezpośrednie starcie Niemiec i Francji. Czyli wicemistrza olimpijskiego z aktualnym mistrzem kontynentu. I wskazało, choć losy rozstrzygnęły się dopiero w samej końcówce.

Dwóch zawodników piłki ręcznej w dynamicznym starciu podczas meczu, jeden z nich trzyma piłkę i usiłuje przejść obrońcę, na widowni rozmyte sylwetki kibiców.
Renars Uscins i Ludovic Fabregas w meczu Niemcy - Francja BO AMSTRUPPAP/EPA

W sobotę Francja w cudownym stylu rozbiła Portugalią, dwa dni później uległa ostatniej w stawce Hiszpanii. Obrońcy mistrzowskiego tytułu i tak mogli być szczęśliwi, że późnym wieczorem Dania zatrzymała ekipę Niemiec, bo bez tego już by jej w walce o medale nie było. A tak wszystko miało się rozstrzygnąć dziś w Herning - w ich bezpośredniej potyczce. Niemcom wystarczał remis, Francja musiała wygrać. A ewentualna porażka kończyła dla niej turniej, nie dostałaby nawet okazji do walki w piątek o piątą pozycję.

Trudno tu było wskazać faworyta, mierzyły się dwie znakomite drużyny, mające wielkie atuty. U Niemców to na pewno żelazna defensywa i świetny Andreas Wolff, u Francuzów - druga linii. Tymczasem okazało się, że bramkarze w Jyske Bank Boxen w Herning odgrywali dziś drugoplanową rolę, a w ataku więcej atutów mieli jednak Niemcy.

    Mistrzostwa Europy. Dania już pewna, Niemcy i Francuzi grali o być albo nie być

    Całą relację można podsumować tak: Francja nie prowadziła w tym spotkaniu ani razu, a ostatni remis był w 12. minucie - 7:7, gdy trafił Dika Mem. As Barcelony miał za sobą fatalne spotkanie z Hiszpanią, dziś odreagował już po pierwszej akcji. A później grał świetnie, trudno było się przyczepić. Tyle że brakowało mu wsparcia, choćby ze strony podejmującego złe decyzje Aymerica Minne'a.

    Zawodnik drużyny piłki ręcznej ubrany w niebieski strój z numerem 25 na klatce piersiowej, wykonuje gest triumfu na tle rozmytej, liczbnej publiczności w czerwonych barwach.
    Hugo DescatBO AMSTRUPPAP/EPA

    Niemcy takich problemów nie mieli. Znakomicie wracali do obrony, nie pozwolili przed przerwą "Trójkolorowym" na choćby jedną kontrę. W ataku szalał od drugiego kwadransa Juri Knorr, wicemistrzowie olimpijscy mieli więc nieznaczną przewagę. Uciec nie byli w stanie, ale świetnie rozegrali końcówkę pierwszej połowy, ostatnie 90 sekund. Gislason poprosił o czas przy wyniku 17:15. Za moment trafił Knorr, a akcja Francuzów zakończyła się rzutem Minne'a i obroną Wolffa, dopiero drugą w tej połowie. Niemcom wystarczyły właściwie cztery sekundy, by przetransportować piłkę na drugą stronę. A Johannes Golla rzucił na 19:15.

    Niemcy mieli więc sporą zaliczkę, a już w pierwszej akcji po przerwie Knorr sprawił, że przewaga wicemistrzów olimpijskich wzrosła do pięciu trafień (20:15). A później trafił po raz ósmy i dziewiąty, miał wtedy stuprocentową skuteczność

    To właśnie kibiców reprezentacji Francji mogło niepokoić - anemiczna gra w obronie, ale i... pustki w bramce. Ani Remi Desbonnet, ani Charles Bolzinger nie dawali jakości z tyłu. Niemieccy bramkarze nie prezentowali się wcale lepiej, ale tam przynajmniej defensywna kierowana przez Jannika Kohlbachera i Justusa Fischera trzymała wysoki poziom.

    Był jednak moment, gdy Francuzi mogli zbliżyć się na dwie bramki, wykorzystując zbytni pośpiech rywali w kończeniu akcji, ale Yannis Lenne rzucił w poprzeczkę, a sytuację Ludovica Fabregasa z koła obronił David Späth.

    Na kwadrans przed końcem ten moment jednak nastąpił, wiązał się z obniżeniem jakości gry Niemców w ataku. Desbonnet kilka razy znalazł sposób na Knorra, w 47. minucie Mem zdobył kontaktową bramkę. Było jasne, że "Trójkolorowi" tego nie odpuszczą.

    Tyle że im remis tu nie wystarczał, musieli mecz w Herning wygrać. A to wciąż jednak Niemcy prowadzili, Gislason uspokajał sytuację. Wziął czas w 51. minucie, przy wyniku 30:28.

    Trener drużyny piłki ręcznej wykonuje intensywny gest kierując się do zawodników lub sędziów, obok stoją zawodnicy w jednolitych strojach, w tym bramkarz w żółtym stroju, za nimi na ławce rezerwowych pozostali członkowie zespołu śledzą przebieg meczu i...
    Alfred Gislason triumfuje - Niemcy w strefie medalowej MEBO AMSTRUPPAP/EPA

    W 54. minucie Francja miała znakomitą szansę by wyrównać, Nicolas Tournat rzucał z koła z czystej pozycji, ale zatrzymał go Wolff, były kolega Francuza z Industrii Kielce. Gdy do końca zostało 150 sekund, Lukas Zerbe rzucił na 35:32. A za moment Hugo Descat przestrzelił ze skrzydła. Stało się jasne, że to Niemcy dołączą do Duńczyków. Mimo że na 50 sekund przed końcem Descat doprowadził jeszcze do wyniku 34:36. Dwa ostatnie trafienia zaliczyli jednak rywale.

    Niemcy awansują do półfinału z pierwszej pozycji, jeśli Dania nie wygra z Norwegią. A wtedy to oni zmierzą się z Islandią. W razie wygranej Duńczyków, w półfinale dojdzie do potyczki Niemcy - Chorwacja.

    Niemcy - Francja 38:34 (19:15)

    Wyniki piątej kolejki:
    • Hiszpania - Portugalia 27:35 (12:16)
    • Niemcy - Francja 38:34 (19:15)
    • Dania - Norwegia - od godz. 20.30
    TABELA:
    • 1. Niemcy 5 meczów - 8 pkt - 160:155
    • 2. Dania 4 mecze - 6 pkt - 128:117
    • ---------
    • 3. Portugalia 5 meczów - 5 pkt - 169:169
    • 4. Francja 5 meczów - 4 pkt - 179:178
    • 5. Norwegia 4 mecze - 3 pkt - 132:137
    • 6. Hiszpania 5 meczów - 2 pkt - 160:172
    Mistrzostwa Europy
    Główna runda
    28.01.2026
    18:00
    Zakończony
    Marko Grgic
    2' , 7' , 54' , 57'
    Johhanes Golla
    3' , 6' , 30' , 48'
    Renars Uscins
    5' , 18' , 46' , 55' , 60'
    Lukas Mertens
    9' , 29' , 47' , 60'
    Justus Fischer
    11' , 14' , 21'
    Juri Knorr
    17' , 18' , 20' , 22' , 25' , 30' , 31' , 32' , 33' , 35'
    Nils Lichtlein
    26' , 49'
    Julian Koster
    34' , 59'
    Lukas Zerbe
    40' , 43' , 58'
    Franz Semper
    52'
    Dika Mem
    2' , 7' , 9' , 12' , 19' , 22' , 25' , 33' , 47' , 55' , 59'
    Hugo Descat
    4' , 9' , 28' , 34' , 38' , 44' , 48' , 57' , 60'
    Aymeric Minne
    6' , 46' , 48' , 52' , 52'
    Thibaud Briet
    21' , 40'
    Yanis Lenne
    24' , 27' , 29'
    Elohim Prandi
    31'
    Ludovic Fabregas
    34' , 37' , 45'
    Wszystko o meczu

    Renars Uscins
    Renars UscinsBO AMSTRUPPAP/EPA
