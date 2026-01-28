Starcie Niemcy - Francja wyłoniło półfinalistę. Będzie nowy mistrz Europy

W sobotę Francja w cudownym stylu rozbiła Portugalią, dwa dni później uległa ostatniej w stawce Hiszpanii. Obrońcy mistrzowskiego tytułu i tak mogli być szczęśliwi, że późnym wieczorem Dania zatrzymała ekipę Niemiec, bo bez tego już by jej w walce o medale nie było. A tak wszystko miało się rozstrzygnąć dziś w Herning - w ich bezpośredniej potyczce. Niemcom wystarczał remis, Francja musiała wygrać. A ewentualna porażka kończyła dla niej turniej, nie dostałaby nawet okazji do walki w piątek o piątą pozycję.

Trudno tu było wskazać faworyta, mierzyły się dwie znakomite drużyny, mające wielkie atuty. U Niemców to na pewno żelazna defensywa i świetny Andreas Wolff, u Francuzów - druga linii. Tymczasem okazało się, że bramkarze w Jyske Bank Boxen w Herning odgrywali dziś drugoplanową rolę, a w ataku więcej atutów mieli jednak Niemcy.

Mistrzostwa Europy. Dania już pewna, Niemcy i Francuzi grali o być albo nie być

Całą relację można podsumować tak: Francja nie prowadziła w tym spotkaniu ani razu, a ostatni remis był w 12. minucie - 7:7, gdy trafił Dika Mem. As Barcelony miał za sobą fatalne spotkanie z Hiszpanią, dziś odreagował już po pierwszej akcji. A później grał świetnie, trudno było się przyczepić. Tyle że brakowało mu wsparcia, choćby ze strony podejmującego złe decyzje Aymerica Minne'a.

Hugo Descat BO AMSTRUP PAP/EPA

Niemcy takich problemów nie mieli. Znakomicie wracali do obrony, nie pozwolili przed przerwą "Trójkolorowym" na choćby jedną kontrę. W ataku szalał od drugiego kwadransa Juri Knorr, wicemistrzowie olimpijscy mieli więc nieznaczną przewagę. Uciec nie byli w stanie, ale świetnie rozegrali końcówkę pierwszej połowy, ostatnie 90 sekund. Gislason poprosił o czas przy wyniku 17:15. Za moment trafił Knorr, a akcja Francuzów zakończyła się rzutem Minne'a i obroną Wolffa, dopiero drugą w tej połowie. Niemcom wystarczyły właściwie cztery sekundy, by przetransportować piłkę na drugą stronę. A Johannes Golla rzucił na 19:15.

Niemcy mieli więc sporą zaliczkę, a już w pierwszej akcji po przerwie Knorr sprawił, że przewaga wicemistrzów olimpijskich wzrosła do pięciu trafień (20:15). A później trafił po raz ósmy i dziewiąty, miał wtedy stuprocentową skuteczność

To właśnie kibiców reprezentacji Francji mogło niepokoić - anemiczna gra w obronie, ale i... pustki w bramce. Ani Remi Desbonnet, ani Charles Bolzinger nie dawali jakości z tyłu. Niemieccy bramkarze nie prezentowali się wcale lepiej, ale tam przynajmniej defensywna kierowana przez Jannika Kohlbachera i Justusa Fischera trzymała wysoki poziom.

Rozwiń

Był jednak moment, gdy Francuzi mogli zbliżyć się na dwie bramki, wykorzystując zbytni pośpiech rywali w kończeniu akcji, ale Yannis Lenne rzucił w poprzeczkę, a sytuację Ludovica Fabregasa z koła obronił David Späth.

Na kwadrans przed końcem ten moment jednak nastąpił, wiązał się z obniżeniem jakości gry Niemców w ataku. Desbonnet kilka razy znalazł sposób na Knorra, w 47. minucie Mem zdobył kontaktową bramkę. Było jasne, że "Trójkolorowi" tego nie odpuszczą.

Tyle że im remis tu nie wystarczał, musieli mecz w Herning wygrać. A to wciąż jednak Niemcy prowadzili, Gislason uspokajał sytuację. Wziął czas w 51. minucie, przy wyniku 30:28.

Alfred Gislason triumfuje - Niemcy w strefie medalowej ME BO AMSTRUP PAP/EPA

W 54. minucie Francja miała znakomitą szansę by wyrównać, Nicolas Tournat rzucał z koła z czystej pozycji, ale zatrzymał go Wolff, były kolega Francuza z Industrii Kielce. Gdy do końca zostało 150 sekund, Lukas Zerbe rzucił na 35:32. A za moment Hugo Descat przestrzelił ze skrzydła. Stało się jasne, że to Niemcy dołączą do Duńczyków. Mimo że na 50 sekund przed końcem Descat doprowadził jeszcze do wyniku 34:36. Dwa ostatnie trafienia zaliczyli jednak rywale.

Niemcy awansują do półfinału z pierwszej pozycji, jeśli Dania nie wygra z Norwegią. A wtedy to oni zmierzą się z Islandią. W razie wygranej Duńczyków, w półfinale dojdzie do potyczki Niemcy - Chorwacja.

Niemcy - Francja 38:34 (19:15)

Wyniki piątej kolejki:

Hiszpania - Portugalia 27:35 (12:16)

Niemcy - Francja 38:34 (19:15)

Dania - Norwegia - od godz. 20.30

TABELA:

1. Niemcy 5 meczów - 8 pkt - 160:155

2. Dania 4 mecze - 6 pkt - 128:117

---------

3. Portugalia 5 meczów - 5 pkt - 169:169

4. Francja 5 meczów - 4 pkt - 179:178

5. Norwegia 4 mecze - 3 pkt - 132:137

6. Hiszpania 5 meczów - 2 pkt - 160:172

Renars Uscins BO AMSTRUP PAP/EPA

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press