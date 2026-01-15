Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sprawdzeni przez Polskę, ruszyli na giganta. Emocje na starcie mistrzostw Europy

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Na ten moment kibice piłki ręcznej czekali od tygodni - w Oslo i Herning oficjalnie rozpoczęły się mistrzostwa Europy mężczyzn. Francja - Czechy oraz Hiszpania - Serbia, to pierwsze pojedynki turnieju. W Danii próbowali się przechytrzyć dwaj znakomici hiszpańscy szkoleniowcy: Jordi Ribera prowadzi Hiszpanię, Raul Gonzalez zaś Serbię. A w obu ekipach są zawodnicy, którzy byli, są lub będą związani z polskimi klubami. Kluczowy okazał się pierwszy fragment tego spotkania, z dużym udziałem gwiazdy mistrza Polski.

Zawodnicy w akcji podczas meczu piłki ręcznej, jeden z nich próbuje oddać rzut, gdy jest blokowany przez dwóch przeciwników w czerwonych koszulkach, w kółku widoczna emocjonalna konfrontacja między dwoma innymi graczami.
Serbowie (rzuca Stefan Dodić) zagrali przed EURO tylko dwa sparingi z Polską. I zaliczyli nieudany start, to Hiszpanie cieszyli się na końcuPaweł Bejnarowicz/ZPRP & screen za Eurosportemmateriały prasowe

Jeszcze niedawno Hiszpanów rozpatrywano tylko w jednej kategorii: głównego kandydata do medalu w każdym mistrzowskim turnieju. Od 2014 do 2022 roku medale w każdych mistrzostwach Europy, w tym dwa złote, cztery krążki w mistrzostwach świata po 2010 roku, do tego medale olimpijskie. Tylko ta starsza generacja zawodników już odeszła z kadry, a młodzież nie zdążyła wymienić jej na czas.

Potwierdziły to poprzednie mistrzostwa Europy (13. miejsce) i mistrzostwa świata (18. pozycja). Będące klęską Hiszpanów, którzy wygrali w nich trzy z dziewięciu spotkań. Pomiędzy były jeszcze igrzyska olimpijskie z brązowym medalem, ale tamten turniej jest zupełnie inny. Trzeba wyjść z grupy i całe siły rzucić na ćwierćfinał. O czym w przeszłości w Pekinie czy Rio de Janeiro przekonał się nasz zespół.

Zobacz również:

Jota Gonzalez ogłosił ostateczny skład reprezentacji Polski na EURO. Po trzech latach znów w wielkiej imprezie zagra Tomasz Gębala
Piłka ręczna - ME Mężczyzn

Dwa dramaty Polaków przed EURO. I dwa skreślenia. Ostateczna decyzja

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Hiszpanie nie byli losowani z pierwszego koszyka, w ich grupie A za faworyta uważano Niemcy. Stąd tak ważne było spotkanie przebudowanej ekipy Jordiego Ribery z nieobliczalną Serbią, prowadzoną od niedawna przez Raula Gonzaleza, w ostatnich latach związanego z PSG. Mierzyli się w grupie eliminacyjnej do tego turnieju, raz o dwie bramki była lepsza Hiszpania, raz o dwie bramki zaś Serbia. I takiego starcia spodziewano się w Herning - bardzo zaciętego.

    Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Hiszpania kontra Serbia, emocje w Herning

    Kluczowe w tym meczu okazały się pierwsze minuty, w 11., gdy trafił z koła obrotowy Orlenu Wisły Płock Abel Serdio, Hiszpanie prowadzili 7:3. Początek meczu - można jeszcze machnąć ręką. Trener Serbów nie zamierzał, poprosił o przerwę, w końcu coś się ruszyło w jego zespole w grze ofensywnej. Już do końca spotkania jedno się jednak nie zmieniło - Serbia nie zdołała zmniejszyć strat do mniej niż dwóch bramek. Jakoś postraszyć faworyta, bo tym jednak była Hiszpania.

    Niewiele przed przerwą wnosili po obu stronach bramkarze, gwiazdy dwóch najlepszych klubów Europy: Dejan Milosavljev z Fuchse Berlin i Sergey Hernandez z Magdeburga. Po prostu Hiszpanie nieco lepiej bronili i mniej pudłowali w czystych sytuacjach. Pod koniec pierwszej połowy ich przewaga wynosiła cztery-pięć bramek.

    Zawodnik w czerwonym stroju z piłką ręczną uniesioną do rzutu, w tle przeciwnik próbujący go zatrzymać, dynamiczne ujęcie z widownią na trybunach.
    Ian Tarrafeta, MVP spotkania Serbia - HiszpaniaSAMEER AL-DOUMYAFP

    I na dobrą sprawę niewiele zmieniło się po przerwie, choć Serbowie zagrali nieco lepiej. Dobre wejście zaliczył bramkarz Hiszpanów Ignacio Biosca, niegdyś broniący w ekipie z Płocka - obronił karnego Darko Dukicia. Trochę poprawił skuteczność po drugiej stronie Milosavljev, który latem przejdzie do Industrii Kielce, ale niewiele.

    Gdy zaczynało się ostatnie 10 minut spotkania, Hiszpania prowadziła 26:23. To dużo, patrząc na to spotkanie, ale i mało, jeśli spojrzymy na piłkę ręczną. A w 53. minucie obie ekipy dzieliły już tylko dwie bramki, Serbowie mieli piłkę. I grali siedmiu na sześciu w polu, co ćwiczyli w niedawnym dwumeczu z Polską. Szansę zmarnowali, Sergey Hernandez łatwo rzut obronił. A Alex Dujszebajew znów dał Hiszpanom względny spokój.

    Bramkarz w pomarańczowym stroju sportowym stoi przy bramce podczas meczu piłki ręcznej, z wyraźnym skupieniem na twarzy i uniesionymi dłońmi gotowymi do obrony.
    Dejan Milosavljev, bramkarz reprezentacji Serbii. I już niedługo - Industrii KielcePaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    Za moment Hernandez zaliczył kolejną obronę, a rozgrywający Industrii stworzył pozycję rzutową Ianowi Tarrafetowi. I było właściwie po emocjach. Jeszcze w ostatniej minucie Uros Borzas mógł trafić na 28:29, ale nawiązanie tak bliskiego kontaktu nie było jednak tego dnia dane Serbom.

    Hiszpania wygrała więc 29:27, zaliczyła udany start. I pewnie podobnego sukcesu będzie jeszcze potrzebować w spotkaniu z Austrią, już w sobotę. A wtedy główna faza turnieju będzie już niemal pewna.

    W drugim spotkaniu EURO, w Oslo, Francja rozbiła Czechy 42:28 (20:14).

    Hiszpania - Serbia 29:27 (19:15)

    Mistrzostwa Europy
    Runda eliminacyjna
    15.01.2026
    18:00
    Zakończony
    Daniel Fernandez
    3' , 46'
    Aleix Gomez
    3' , 5' , 15'
    Antonio Serradilla
    7'
    Ian Tarrafeta
    9' , 18' , 28' , 41' , 50' , 56'
    Jan Gurri
    10' , 13'
    Abel Serdio
    11' , 20' , 25' , 47'
    Marcos Fis
    21' , 22' , 26'
    Agustin Casado
    24' , 31' , 39'
    Ian Barrufet
    29'
    Kauldi Odriozola
    30'
    Alex Dujshebaev
    42' , 54' , 57'
    Nemanja Ilic
    5'
    Mijajlo Marsenic
    6' , 14'
    Uros Kojadinovic
    9' , 15' , 23' , 29' , 56' , 57'
    Darko Djukic
    12' , 20' , 27' , 42' , 48'
    Uros Borzas
    16' , 35' , 41' , 49'
    Vanja Ilic
    19' , 30' , 37' , 50' , 52'
    Dragan Pechmalbec
    24' , 28'
    Stefan Dodic
    45'
    Lazar Kukic
    59'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Hiszpania
    Serbia

    Zobacz również:

    Magdalena Drażyk
    Superliga kobiet

    Magdalena Drażyk z 1000 bramek w ORLEN Superlidze Kobiet

    Arkadiusz Moryto: Chciałbym, żeby nasza kadra na ME była charakterna i walcząca do końcaZPRP/INTERIA.PL

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja