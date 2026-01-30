Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal przed meczem Niemców. Dramatyczna pogoń w końcówce. Oto finalista

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualny wicemistrz olimpijski z Paryża kontra aktualny wicemistrz świata - w piątek w Herning mogliśmy spodziewać się wielkich emocji. Niemcy grali z Chorwatami o finał mistrzostw Europy, najtrudniejszego turnieju w piłce ręcznej. Dzień przed spotkaniem szkoleniowiec Chorwatów Dagur Sigurdsson podgrzał atmosferę, wskazał potężne niedociągnięcia ze strony EHF. Dawały one przewagę Niemcom, czyli ekipie, którą Sigurdsson 10 lat temu doprowadził do... tytułu mistrza kontynentu. Dziś jego zespół gonił w drugiej połowie rywala, w końcówce były tylko dwie bramki różnicy.

Zawodnik w czerwonym stroju z numerem 14 z drużyny Chorwacji walczy o piłkę z rywalem w białym stroju, obaj są zaangażowani w intensywny kontakt fizyczny na boisku otoczonym przez widownię w tle.
Mecz Niemcy - Chorwacja wyłonił pierwszego finalistę mistrzostw EuropyBO AMSTRUPPAP/EPA

!0 lat temu w Krakowie, dokładniej zaś 31 stycznia 2016 roku, Niemcy pokonali w finale mistrzostw Europy Hiszpanię 24:17. Po fenomenalnym spotkaniu Andreasa Wolffa - późniejszy bramkarz Industrii miał 16 skutecznych interwencji, 48 procent skuteczności. Nieprzypadkowo został najlepszym golkiperem całego turnieju, choć na dobrą sprawę tytuł MVP należał się właśnie jemu, a nie Hiszpanowi Raulowi Entrerríosowi.

W tamtym zespole byli też m.in. Rune Dahmke i Jannik Kohlbacher, dziś grający w Herning przeciwko Chorwatom. Ale przede wszystkim na ławce siedział Dagur Sigurdsson - znakomity islandzki szkoleniowiec, który niecałe dwa lata temu dostał zadanie odmienienia reprezentacji... Chorwacji. Na Bałkanach są zachwyceni jego pracą - rok temu doprowadził drużynę do tytułu wicemistrza świata, teraz zaś - do półfinału ME.

Dagur Sigurdsson
Dagur SigurdssonBO AMSTRUPPAP/EPA

Sigurdsson rozpoczął wojenkę już w czwartek - i trudno mu się dziwić. Chorwaci zaczęli turniej 17 stycznia, w środę 28 stycznia grali siódmy mecz w turnieju. Po niecałej dobie przerwy, bo przecież musieli walczyć też we wtorek. I jakby było tego mało, to występowali w Szwecji, na decydujące spotkania musieli przenieść się z Malmoe do Herning w Danii.

    A Niemcy byli tu cały czas, zaczęli turniej dwa dni wcześniej, między każdym spotkaniem mieli dwie doby przerwy.

    Sigurdsson w czwartek w godzinach popołudniowych pojawił się na konferencji prasowej. Tuż po tym, jak po 4-godzinnej podróży Chorwaci autokarem dostali się do Silkeborga, 40 km od Herning, bo EHF... nie zarezerwowała im na miejscu hotelu. Islandczyk wybuchł, zarzucił działaczom amatorską organizację, powiedział, że zostali dostarczeni jak "mrożone kurczaki". - Ta konferencja jest obowiązkowa, musiałem tu przyjechać, straciłem 35 minut. I 35 stracę na powrót, a jeszcze nie odbyłem treningu z zespołem. EHF ma nas w nosie, robią tu fast food, jakość się nie liczy, a sprzedaż marketingowa - grzmiał, mówiąc o "hańbie".

    I trudno nie przyznać mu racji, a dziś przecież Chorwaci rywalizowali z Niemcami, którzy od ponad dwóch tygodni się z Herning nie ruszali.

    Mistrzostwa Europy. Niemcy kontra Chorwacja w Herning. Stawką finał mistrzostw Europy

    W Jyske Bank Boxen mierzył się aktualny wicemistrz świata (Chorwacja) z aktualnym wicemistrzem olimpijskim (Niemcy). I w normalnych warunkach trudno byłoby tu wskazać faworyta. Niemcy mieli przewagę w bramce, za sprawą Wolffa, może i na środku obrony, ale Chorwaci potrafią zagrać jakościowo w ofensywie. Tak jak dzisiaj przed przerwą. Nawet bez Zvonimira Srny, którego godnie w ostatnich spotkaniach zastępował Tin Lučin. Dobra passa byłego rozgrywającego Orlenu Wisły Płock tu się jednak zakończyła (4/11 z gry).

    Dwóch zawodników drużyny w czerwonych strojach próbuje zatrzymać gracza drużyny przeciwnej w białym stroju, który stara się rzucić piłką w kierunku bramki. W tle widać trybuny pełne kibiców.
    Justus Fischer zatrzymywany przez Leona Susnję i Ante IvankoviciaBO AMSTRUPPAP/EPA

    Pierwsza połowa niczego nie wyjaśniła, nikt nie potrafił wyraźniej odskoczyć. Wolff rozkręcał się bardzo powoli, bramkarz Chorwatów Dominik Kuzmanović jeszcze wolniej. Choć Niemiec zaliczył obronę karnego Davida Mandicia w 12. minucie, przy wyniku 7:6. Za chwilę i tak był jednak remis - 7:7, po kwadransie rywalizacji. Niemcy przerwali wtedy sześciominutowy okres bez trafienia, z dystansu pięknie huknął ich bombardier Ivan Martinović.

    Jeszcze w 27. minucie był remis 15:15, końcówkę lepiej rozegrali Niemcy. Mimo czasu dla Sigurdssona, co jednak nie poskutkowało. Na 30 sekund przed końcem, przy stanie 17:15, Marco Grgic trafił w słupek. A jeszcze i tak Wolff mógł dać wynik 18:15 - Niemiec rzucił przez całe boisko do pustej bramki, pomylił się o jakieś 20 cm. I był z tego powodu wściekły.

      Nie miało to jednak znaczenia, bo Niemcy zaczęli drugą połowę znakomicie w obronie, a Chorwaci jakby zostali w szatni. W 38. minucie Juri Knorr trafił na 22:16, przy stanie 26:19 dla wicemistrzów olimpijskich Filip Glavaš nie trafił z karnego.

      Na kwadrans przed końcem Niemcy mieli więc siedem bramek przewagi, a to bardzo dużo. Na dodatek żaden z Chorwatów nie imponował w ofensywie, każdy z rozgrywających się mylił. A przecież były jeszcze pudła z kontra, bo Wolff wciąż grał na mistrzowskim poziomie.

      Andreas Wolff
      Andreas WolffBO AMSTRUPPAP/EPA

      Trudno było oczekiwać emocji, choć przecież w piłce ręcznej nie ma rzeczy niemożliwych. Chorwaci jednak walczyli, odrobili trzy bramki, przy stanie 23:27 mieli dwie akcje w ofensywie. Mogli mocno postraszyć Niemców, a zaliczyli dwie straty.

      Czas zaś upływał, jeszcze podopieczni Sigurdsona walczyli. W 57. minucie David Mandić nie trafił w kontrze, przy wyniku 26:29. Niemcy stanęli, mieli w ofensywie problemy. Trafienie Lucasa Zerbe z karnego uspokoiło jednak sytuację.

      Niemcy wygrali 31:28, w niedzielę zagrają o złoto z lepszym z pary: Islandia - Dania. A Chorwaci ze słabszymi o brąz.

      Mistrzostwa Europy - półfinał

      Niemcy - Chorwacja 31:28 (17:15)

      Niemcy: Wolff (13/41 - 32 proc.), Späth - Zerbe 6 (2/3 z karnych), Golla 4, Knorr 4, Uščins 4, Mertens 4, Fischer 4, Köster 3, Lichtlein 1 (1/2), Semper 1, Schluroff, Langhoff, Dahmke, Grgić, Kohlbacher.

      Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/4.

      Chorwacja: Kuzmanović (7/23 - 30 proc.), M. Mandić (1/11 - 9 proc.) - Lučin 6 (2/2 z karnych), Klarica 5, Martinović 5, Šoštarić 3 (0/1), Raužan 3, Načinović 3, Ćeško 1, D. Mandić 1, Jelinić 1, Maraš, Mamić, Cindrić, Šušnja, Glavaš (0/1)

      Kary: 2 minuty. Rzuty karne: 2/4.

      Mistrzostwa Europy
      Półfinały
      30.01.2026
      17:45
      Zakończony
      Lukas Mertens
      3' , 35' , 39' , 52'
      Juri Knorr
      4' , 16' , 20' , 38'
      Johhanes Golla
      4' , 33' , 37' , 41'
      Renars Uscins
      7' , 10' , 32' , 60'
      Lukas Zerbe
      9' , 18' , 26' , 43' , 54' , 58'
      Julian Koster
      11' , 29' , 40'
      Justus Fischer
      17' , 21' , 24' , 49'
      Nils Lichtlein
      23'
      Franz Semper
      28'
      Ivan Martinovic
      3' , 4' , 15' , 16' , 23'
      Mario Sostaric
      4' , 49' , 50'
      Tin Lucin
      5' , 19' , 21' , 53' , 57' , 58'
      Veron Nacinovic
      8' , 9' , 27'
      Luka Klarica
      17' , 20' , 27' , 46' , 49'
      David Mandic
      32'
      Diano Cesko
      39'
      Zlatko Rauzan
      40' , 42' , 55'
      Marin Jelinic
      59'
      Wszystko o meczu

      Zawodnicy drużyny piłki ręcznej w żółto-czarnych strojach przybijają sobie piątki podczas meczu, w tle widać trybuny z kibicami i innych uczestników spotkania.
      Andreas Wolff (z lewej)BO AMSTRUPPAP/EPA
      Arkadiusz Moryto: W końcówce pierwszej połowy daliśmy rywalom łatwe bramki i ciężko było gonićPolsat Sport

