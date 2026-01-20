Polska - Węgry. Gdzie obejrzeć mecz piłkarzy ręcznych na ME? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Włochy na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny za darmo na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Arkadiusz Moryto: W końcówce pierwszej połowy daliśmy rywalom łatwe bramki i ciężko było gonić Polsat Sport

Polska - Włochy. Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w pierwszych dwóch meczach tegorocznych mistrzostw Europy. Najpierw przegrała 21:29 z Węgrami, a następnie 23:31 z Islandią. Te dwie porażki sprawiły, że "Biało-Czerwoni" nie mają już szans na wyjście z grupy.

W ostatnim meczu ME nasi szczypiorniści zagrają z Włochami. Zespół z Półwyspu Apenińskiego także przegrał swoje spotkania, odpowiednio 26:39 z Islandią i 26:32 z Węgrami. Stawką starcia z reprezentacją Włoch dla Polaków jednak nie będzie jedynie "honor". Zwycięstwo sprawi, że Polska zacznie eliminacje mistrzostw świata 2027 od III rundy i będzie losowana jako drużyna rozstawiona. Porażka będzie oznaczała konieczność gry już od II rundy eliminacyjnej.

Oba zespoły po raz ostatni grały ze sobą podczas eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Wówczas reprezentacja Polski wygrała pierwszy mecz 30:23, a drugi 31:29 i dzisiaj także będzie faworytem.

Arkadiusz Moryto w meczu z Węgrami JOHAN NILSSON/TT PAP/EPA

Wiktor Jankowski (z prawej) JOHAN NILSSON PAP/EPA