Faza grupowa mistrzostw Europy zakończy się w środę - wtedy poznamy już wszystkie rozstrzygnięcia co do składu półfinałów, a także i zespoły, które powalczą w piątek o piąte miejsce. W grupie I pozostała jeszcze tylko jedna kolejka: na pewno awans wywalczą Duńczycy oraz ktoś z pary Francja - Niemcy, zdecyduje bezpośrednie spotkanie W grupie II, w Malmö, być może jakieś rozstrzygnięcia zapadną we wtorek, w czwartej serii rywalizacji.

Poniedziałkowe spotkania w Herning były niesamowite - co jedno, to lepsze. I każde miało olbrzymie znaczenie dla układu tabeli. Remis Norwegii z Portugalią odebrał obu ekipom szansę na półfinał, Francja, przegrywając z Hiszpanią, skomplikowała sobie sytuację i musiała czekać na to, by Niemcy stracili punkty z Danią. Tak się stało.

I właśnie w meczu Francji z Hiszpanią doszło do sceny, którą znamy z... ligowych boisk w naszym kraju.

Zamieszanie w meczu Francja - Hiszpania. Główni aktorzy świetnie znani polskim kibicom

Od lat o mistrzostwo Polski walczą właściwie tylko dwa zespoły: Orlen Wisła Płock oraz Industria Kielce, wcześniej występująca pod szyldem Vive. To liczące się drużyny w Europie, obie wysłały szereg reprezentantów na mistrzostwa Europy. W meczu w Herning wystąpiło aż sześciu: Hiszpan Abel Serdio i Francuz Melvyn Richardson z Płocka oraz Hiszpanie: Alex i Daniel Dujszebajewowie, a także Francuzi: Benoit Kounkoud i Dylan Nahi z Kielc.

Abel Serdio (z prawej) w meczu z Danią BO AMSTRUP PAP/EPA

Co istotne, potyczki te w Polsce noszą nazwę "Świętej Wojny" - kibice nie pałają do siebie miłością, rzadko które spotkanie kończy się bez czerwonych kartek. A zdarzają się i niebieskie, za wybitnie niesportowe zachowanie. Taką otrzymał choćby Jorge Maqueda z Industrii, za... ugryzienie rywala.

Na pół minuty przed końcem mecz był już rozstrzygnięty, Ludovic Fabregas trafił wtedy na 32:35, patrząc z perspektywy "Trójkolorowych". Hiszpanie zaczynali od środka, ich obrotowy Abel Serdio podał piłkę i zbiegał na ławkę, do zmiany. Dość blisko chciał minąć Dylana Nahiego, Francuz wystawił biodro, później bark - mocno trącił rywala. Serdio nieszczęśliwie upadł, doszło do przeprostu w kolanie - mogło to skutkować poważną kontuzją. A przy okazji jakby chciał jeszcze kopnąć Francuza. Momentalnie powstało zamieszanie, ostatecznie Serdio do gry nie wrócił, Nahi dostał drugą karę dwóch minut. Hiszpania wygrała ten mecz 36:32.

Abels Serdio (z lewej) i Dylan Nahi screeny za Eurosportem materiał zewnętrzny

W mediach społecznościowych pojawiły się pytania o zachowanie skrzydłowego Industrii, bo zachowanie Nahiego było bezmyślne. Mogło wyłączyć z gry Serdio na długie miesiące, co... miałoby pewnie wpływ na rywalizację o prymat w naszym kraju

Szybko też zareagował w mediach społecznościowych klub z Płocka, choć uczynił to w zaskakujący sposób. Bo zasugerował, że... "przedłoży swoje stanowisko władzom Orlen Superligi". Choć ta nie ma nic wspólnego z organizacją mistrzostw Europy.

"Stanowcze NIE dla boiskowej brutalności i agresji Dylana Nahi" - czytamy na wstępie. Klub z Płocka uznał, że działanie Francuza było "zaplanowane na spowodowanie długotrwałego urazu (...) i wyeliminowanie go nie tylko z dalszej gry w mistrzostwach Europy, ale przede wszystkim z rywalizacji o mistrzostwo Polski w ramach rozgrywek Orlen Superliga". Płocczanie zaznaczyli też, że czekają na oficjalną diagnozę dotyczącą ich gracza.

Oświadczenie Orlenu Wisły Płock screen za Facebook/Orlen Wisła Płock materiał zewnętrzny

W środę odbędą się ostatnie potyczki w grupie I. Hiszpania zagra z Portugalią - jeśli wygra, ale także Dania pokona Norwegią a Niemcy Francję, wystąpi w spotkaniu o piątą pozycję w turnieju. Francuzów czeka mecz z Niemcami - tu stawką jest gra w półfinale. "Trójkolorowym" nie wystarcza jednak remis.

Alex Dujszebajew i Aymeric Minne w meczu Hiszpania - Francja BO AMSTRUP PAP/EPA

