Polska - Islandia. ME w piłce ręcznej. Gdzie oglądać na żywo w TV?

W drugim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy Polska zagra z Islandią. O której godzinie grają piłkarze ręczni? Gdzie obejrzeć mecz Polska - Islandia na mistrzostwach Europy? Transmisja na żywo, tv, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Polska - Islandia na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny za darmo na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Polska - Islandia. Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]
Reprezentacja Polski na ostatnich mistrzostwach Europy nie wyszła nawet z grupy, podobnie jak na zeszłorocznych mistrzostwach świata, które zakończyła jedynie wygraną w Pucharze Prezydenta. To poskutkowało zmianą selekcjonera. W kwietniu ubiegłego rok Marcina Lijewskigo zastąpił Jota Gonzalez, który ma odmienić oblicze zespołu.
Pierwszym turniejowym sprawdzianem najwyższego szczebla dla nowego selekcjonera są właśnie tegoroczne mistrzostwa Europy. W drugim meczu fazy grupowej "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Islandią.
Islandczycy na ostatnich ME zajęli 10. miejsce, a zeszłorocznych mistrzostwach świata 10, gdzie Polska była dopiero 24. Nasi szczypiorniści nie mają zbyt dobrej passy z Islandczykami. Co prawda ostatnio grali przeciwko sobie dawno, bo w 2017 roku, ale ostatnie cztery mecze to cztery wygrane Islandii, która dzisiaj także będzie faworytem.
