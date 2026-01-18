Polska - Islandia. ME w piłce ręcznej. Gdzie oglądać na żywo w TV?

Mecz Polska - Islandia na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny za darmo na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Islandia. Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski na ostatnich mistrzostwach Europy nie wyszła nawet z grupy, podobnie jak na zeszłorocznych mistrzostwach świata, które zakończyła jedynie wygraną w Pucharze Prezydenta. To poskutkowało zmianą selekcjonera. W kwietniu ubiegłego rok Marcina Lijewskigo zastąpił Jota Gonzalez, który ma odmienić oblicze zespołu.

Pierwszym turniejowym sprawdzianem najwyższego szczebla dla nowego selekcjonera są właśnie tegoroczne mistrzostwa Europy. W drugim meczu fazy grupowej "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Islandią.

Islandczycy na ostatnich ME zajęli 10. miejsce, a zeszłorocznych mistrzostwach świata 10, gdzie Polska była dopiero 24. Nasi szczypiorniści nie mają zbyt dobrej passy z Islandczykami. Co prawda ostatnio grali przeciwko sobie dawno, bo w 2017 roku, ale ostatnie cztery mecze to cztery wygrane Islandii, która dzisiaj także będzie faworytem.

