Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Islandia. ME w piłce ręcznej. Gdzie oglądać na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

W drugim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy Polska zagra z Islandią. O której godzinie grają piłkarze ręczni? Gdzie obejrzeć mecz Polska - Islandia na mistrzostwach Europy? Transmisja na żywo, tv, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Zawodnik piłki ręcznej w biało-czerwonym stroju z piłką uniesioną nad głową w trakcie dynamicznego rzutu na tle pełnych trybun kibiców.
Arkadiusz Moryto ma być jednym z liderów Polski na mistrzostwach Europy 2026Pawel BejnarowiczNewspix.pl

Mecz Polska - Islandia na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny za darmo na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Arkadiusz Moryto: Chciałbym, żeby nasza kadra na ME była charakterna i walcząca do końcaZPRP/INTERIA.PL

Polska - Islandia. Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski na ostatnich mistrzostwach Europy nie wyszła nawet z grupy, podobnie jak na zeszłorocznych mistrzostwach świata, które zakończyła jedynie wygraną w Pucharze Prezydenta. To poskutkowało zmianą selekcjonera. W kwietniu ubiegłego rok Marcina Lijewskigo zastąpił Jota Gonzalez, który ma odmienić oblicze zespołu.

Pierwszym turniejowym sprawdzianem najwyższego szczebla dla nowego selekcjonera są właśnie tegoroczne mistrzostwa Europy. W drugim meczu fazy grupowej "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Islandią.

Islandczycy na ostatnich ME zajęli 10. miejsce, a zeszłorocznych mistrzostwach świata 10, gdzie Polska była dopiero 24. Nasi szczypiorniści nie mają zbyt dobrej passy z Islandczykami. Co prawda ostatnio grali przeciwko sobie dawno, bo w 2017 roku, ale ostatnie cztery mecze to cztery wygrane Islandii, która dzisiaj także będzie faworytem.

Mecz Polska - Islandia na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:00. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny za darmo na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max.

Zobacz również:

Wiktor Jankowski wyleciał z boiska już na początku drugiej połowy meczu z Węgrami. I wiele wskazuje na to, że więcej już w ME nie zagra
Reprezentacja mężczyzn

Cały świat widział, co zrobił Polak. Dyskwalifikacja od Niemca. A to nie koniec

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Dynamiczna akcja podczas meczu piłki ręcznej, zawodnik w białoczerwonym stroju wpada na parkiet z widocznym wysiłkiem na twarzy, wokół kilku innych graczy i sędziowie, w tle widoczna publiczność oraz ławka rezerwowych.
Tomasz GębalaPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
Trener w czerwonym stroju z godłem Polski udziela instrukcji, obok w okrągłym wstawieniu dynamiczna akcja piłki ręcznej pomiędzy zawodnikami reprezentującymi różne drużyny, jeden z nich w niebieskim stroju z nazwiskiem i numerem 46.
Jota Gonzalez ogłosił ostateczny skład reprezentacji Polski na EURO. Po trzech latach znów w wielkiej imprezie zagra Tomasz GębalaPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja