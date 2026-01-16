Mecz Polska - Węgry. ME piłkarzy ręcznych. Gdzie i o której oglądać?

Mecz Polska - Węgry na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny za darmo na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Michał Olejniczak: Nie ma co ukrywać, trafiliśmy do trudnej grupy Polsat Sport

Reprezentacja Polski na ostatnich mistrzostwach Europy nie wyszła nawet z grupy, podobnie jak na zeszłorocznych mistrzostwach świata, które zakończyła jedynie wygraną w Pucharze Prezydenta. To poskutkowało zmianą selekcjonera. W kwietniu ubiegłego rok Marcina Lijewskigo zastąpił Jota Gonzalez, który ma odmienić oblicze zespołu.

Pierwszym turniejowym sprawdzianem najwyższego szczebla dla nowego selekcjonera będą mistrzostwa Europy 2026, których gospodarzami są Dania, Norwegia oraz Szwecja. Polacy trafili do grupy F, gdzie zmierzą się z Islandią, Węgrami i Włochami. Ich pierwszymi rywalami będą "Madziarowie".

Węgrzy na ostatnich ME zajęli bardzo wysokie piąte miejsce, co jest ich najlepszym osiągnięciem w historii. Polska rzadko mierzyła się z Węgrami w ostatnich latach. Tylko na przestrzeni ostatnich pięciu lat doszło do trzech takich konfrontacji, z których wszystkie wygrali rywale. Węgry są faworytami także dzisiejszego spotkania.

