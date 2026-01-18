Mecz o wszystko reprezentacji Polski, a rywal szalenie groźny. "Żeby móc spojrzeć w lustro"
"Mecz o otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor" - to łatka lata temu przylepiona reprezentacji Polski piłkarzy nożnych. Teraz piłkarze ręczni mogą ją przejąć. W niedzielę (godz. 18) w drugim spotkaniu grupowym mistrzostw Europy zmierzą się z Islandią. Jeśli przegrają, właściwie stracą szanse na awans. - To dla mnie jedna z najlepszych drużyn na świecie. Trudno będzie wygrać - przyznaje Jota Gonzalez, trener Polaków.
W piątek w meczu otwarcia Polacy przegrali wysoko z Węgrami 21:29. Ta porażka była "wliczona" w start, bo rywale to jeden z faworytów mistrzostw. Sami Biało-czerwoni narzekali jednak, że nie stanęli na wysokości zadania i zbyt łatwo oddali pole rywalom. A na dodatek stracili Wiktora Jankowskiego, który za bezpośrednią czerwoną kartkę został zdyskwalifikowany na dwa spotkania. W jego miejsce do kadry został powołany Sebastian Kaczor.
- Nie zawiesiliśmy wysoko poprzeczki - przyznał rozgrywający Michał Daszek na stronie związku. - Noc była ciężka dla mnie i pewnie dla większości chłopaków. Węgrzy nie byli w najlepszej dyspozycji, więc mecz mógł się ułożyć inaczej. Mamy sobie trochę do zarzucenia, ale to już jest przeszłość. Przed nami mecz z Islandią, na który trzeba się pozbierać i walczyć o zwycięstwo.
Nieprzespana noc piłkarzy ręcznych reprezentacji Polski
Trener Jota Gonzalez też przyznał, że przeżywał porażkę i nie spał całą noc. - Wiedziałem, że zagramy przeciwko świetnemu zespołowi, ale i tak jestem rozczarowany. Zrobiliśmy za dużo błędów i nie trafiliśmy w zbyt wielu łatwych sytuacjach. Jestem zadowolony natomiast z obrony, która pracowała dobrze. W ataku musimy się jednak poprawić - stwierdził hiszpański szkoleniowiec.
W niedzielę Polacy zmierzą się z Islandczykami i nawet oficjalna strona związku nie ma wątpliwości. "Mecz o być albo nie być" - to tytuł artykułu. Z każdej z sześciu grup do fazy głównej turnieju awansują dwie drużyny. Biało-czerwoni w meczu o wszystko zagrają z Islandią, która w pierwszym spotkaniu rozgromiła Włochy 39:26. Jeśli przegrają i nie dojdzie do sensacji w meczu Węgrów, stracą szanse na awans i zostanie im mecz o honor z Włochami.
Islandia to dla Polaków bardzo niewygodny rywal. Ostatni raz z tą reprezentacją wygrali w 2008 roku w eliminacjach do igrzysk olimpijskich. To było jeszcze za czasów trenera Bogdana Wenty. Później spotkań nie było wiele, ale nie udało się wygrać ani jednego. W 2010 roku stawką meczu był brązowy medal mistrzostw Europy. Szczypiorniści z wyspy wygrali trzema bramkami.
Niewygodny rywal Polaków w meczu o wszystko mistrzostw Europy w piłce ręcznej
Islandia nie odnosi od tamtej pory sukcesów, ale ma w składzie zawodników światowego formatu jak choćby triumfatorzy Ligi Mistrzów Omar Magnusson i Gisli Kristjansson, a do tego Elvar Jonsson lub znani z występów w Polsce - Haukur Thrastarsson i Viktor Hallgrimsson. Islandczycy będą faworytem niedzielnego spotkania, ale Biało-czerwoni zapowiadają walkę.
Daszek: - Nie mamy nic do stracenia. Postaramy się zagrać jak najlepsze spotkanie, żeby po meczu każdy z nas mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że dał z siebie wszystko. Musimy utrzymać wysoki poziom obrony, ograniczyć błędy własne i dołożyć trochę więcej, jeśli chodzi o skuteczność z czystych sytuacji, których z Węgrami przestrzeliliśmy zdecydowanie za wiele.
Miłosz Wałach, bramkarz Polaków: - Islandia gra bardzo dużo jeden na jeden, więc czeka nas dużo rzutów z szóstego metra lub nieprzewidywalnych prób z dystansu. Trzeba być bardzo skoncentrowanym przez całe spotkanie. Szukając pozytywów, mamy dość silnych ludzi na środku obrony, więc mam nadzieję, że przez to rywale będą oddawać mniej przygotowane rzuty.