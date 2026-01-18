W piątek w meczu otwarcia Polacy przegrali wysoko z Węgrami 21:29. Ta porażka była "wliczona" w start, bo rywale to jeden z faworytów mistrzostw. Sami Biało-czerwoni narzekali jednak, że nie stanęli na wysokości zadania i zbyt łatwo oddali pole rywalom. A na dodatek stracili Wiktora Jankowskiego, który za bezpośrednią czerwoną kartkę został zdyskwalifikowany na dwa spotkania. W jego miejsce do kadry został powołany Sebastian Kaczor.

- Nie zawiesiliśmy wysoko poprzeczki - przyznał rozgrywający Michał Daszek na stronie związku. - Noc była ciężka dla mnie i pewnie dla większości chłopaków. Węgrzy nie byli w najlepszej dyspozycji, więc mecz mógł się ułożyć inaczej. Mamy sobie trochę do zarzucenia, ale to już jest przeszłość. Przed nami mecz z Islandią, na który trzeba się pozbierać i walczyć o zwycięstwo.

Nieprzespana noc piłkarzy ręcznych reprezentacji Polski

Trener Jota Gonzalez też przyznał, że przeżywał porażkę i nie spał całą noc. - Wiedziałem, że zagramy przeciwko świetnemu zespołowi, ale i tak jestem rozczarowany. Zrobiliśmy za dużo błędów i nie trafiliśmy w zbyt wielu łatwych sytuacjach. Jestem zadowolony natomiast z obrony, która pracowała dobrze. W ataku musimy się jednak poprawić - stwierdził hiszpański szkoleniowiec.

W niedzielę Polacy zmierzą się z Islandczykami i nawet oficjalna strona związku nie ma wątpliwości. "Mecz o być albo nie być" - to tytuł artykułu. Z każdej z sześciu grup do fazy głównej turnieju awansują dwie drużyny. Biało-czerwoni w meczu o wszystko zagrają z Islandią, która w pierwszym spotkaniu rozgromiła Włochy 39:26. Jeśli przegrają i nie dojdzie do sensacji w meczu Węgrów, stracą szanse na awans i zostanie im mecz o honor z Włochami.

Islandia to dla Polaków bardzo niewygodny rywal. Ostatni raz z tą reprezentacją wygrali w 2008 roku w eliminacjach do igrzysk olimpijskich. To było jeszcze za czasów trenera Bogdana Wenty. Później spotkań nie było wiele, ale nie udało się wygrać ani jednego. W 2010 roku stawką meczu był brązowy medal mistrzostw Europy. Szczypiorniści z wyspy wygrali trzema bramkami.

Niewygodny rywal Polaków w meczu o wszystko mistrzostw Europy w piłce ręcznej

Islandia nie odnosi od tamtej pory sukcesów, ale ma w składzie zawodników światowego formatu jak choćby triumfatorzy Ligi Mistrzów Omar Magnusson i Gisli Kristjansson, a do tego Elvar Jonsson lub znani z występów w Polsce - Haukur Thrastarsson i Viktor Hallgrimsson. Islandczycy będą faworytem niedzielnego spotkania, ale Biało-czerwoni zapowiadają walkę.

Daszek: - Nie mamy nic do stracenia. Postaramy się zagrać jak najlepsze spotkanie, żeby po meczu każdy z nas mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że dał z siebie wszystko. Musimy utrzymać wysoki poziom obrony, ograniczyć błędy własne i dołożyć trochę więcej, jeśli chodzi o skuteczność z czystych sytuacji, których z Węgrami przestrzeliliśmy zdecydowanie za wiele.

Miłosz Wałach, bramkarz Polaków: - Islandia gra bardzo dużo jeden na jeden, więc czeka nas dużo rzutów z szóstego metra lub nieprzewidywalnych prób z dystansu. Trzeba być bardzo skoncentrowanym przez całe spotkanie. Szukając pozytywów, mamy dość silnych ludzi na środku obrony, więc mam nadzieję, że przez to rywale będą oddawać mniej przygotowane rzuty.

Michał Daszek VLADIMIR SIMICEK AFP

Piotr Jędraszczyk Adam Warżawa PAP

