ME w piłce ręcznej mężczyzn 2026. Kiedy mecze Polaków? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Mistrzostwa Europy 2026 w piłce ręcznej mężczyzn, to najważniejszy turniej, w którym udział weźmie reprezentacja Polski w 2026 roku. Będzie to 17. odsłona tej imprezy, której gospodarzami są Dania, Norwegia oraz Szwecja. Dla Norwegii oraz Szwecji to trzeci raz, kiedy najlepsi szczypiorniści Starego Kontynentu powalczą o medale na ich ziemi. Z kolei Dania jest gospodarzem dopiero po raz drugi, ale już w 2030 wspólnie z Czechami i Polską zorganizuje trzecie dla siebie mistrzostwa Europy. Wielki finał ME w piłce ręcznej mężczyzn 2026, a także mecz o trzecie miejsce, zostaną rozegrane 1 lutego na arenie Jyske Bank Boxen w Danii.

W mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn 2026 wezmą udział 24 zespoły. Tytułu sprzed dwóch lat będą bronić Francuzi. Z kolei Polacy nie wyszli wtedy nawet z grupy, podobnie jak na zeszłorocznych mistrzostwach świata, które zakończyli jedynie wygraną w Pucharze Prezydenta.

Reprezentacje zostały podzielone na sześć czterozespołowych grup. Po dwie najlepsze drużyny z grupy wywalczą awans do fazy zasadniczej, która składa się z dwóch sześciozespołowych grup. Po dwie najlepsze reprezentacje z każdej zmierzą się w półfinałach, z kolei te z trzecich miejsc zagrają w meczu o piąte miejsce.

Reprezentacja Polski trafiła do grupy F, gdzie zmierzy się z Islandią, Węgrami i Włochami. Islandczycy na ostatnich ME zajęli 10. miejsce. Bardzo wysoko zakończyli je z kolei Węgrzy, którzy uplasowali się na 5. pozycji. Z kolei dla Włochów będą to pierwsze mistrzostwa Starego Kontynentu od 1998 roku, a zatem dopiero pierwsze w XXI wieku.

Grupa reprezentacji Polski na ME w piłce ręcznej mężczyzn 2026 [TERMINARZ]

Grupa F:

Islandia

Polska

Węgry

Włochy

Terminarz meczów grupowych reprezentacji Polski:

16 stycznia, godz. 20:30 Węgry - Polska

18 stycznia, godz. 18:00 Polska - Islandia

20 stycznia, godz. 18:00 Polska - Włochy

Terminarz fazy pucharowej:

30 stycznia - półfinały

1 lutego, godz. 15:15 - mecz o 3. miejsce

1 lutego, godz. 18:00 - wielki finał

ME w piłce ręcznej mężczyzn 2026. Gdzie oglądać mecze w TV i online live stream? [TRANSMISJE NA ŻYWO, WYNIKI]

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn 2026 będzie można oglądać na żywo na kanałach TVP (TVP 1, TVP2 i TVP Sport). Publiczny nadawca pokaże wszystkie mecze z udziałem szczypiornistów reprezentacji Polski oraz decydujące spotkania turnieju - półfinały, mecz o brązowy medal oraz finał. ME będzie można także oglądać na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Wyniki na żywo i tekstowe relacje z meczów Polaków w serwisie Interia Sport.

