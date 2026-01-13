Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwa dramaty Polaków przed EURO. I dwa skreślenia. Ostateczna decyzja

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Od dawna przed kluczową imprezą sezonu nie było tak cicho o reprezentacji Polski jak przed obecnymi mistrzostwami Europy. Mimo że to pierwsze mistrzostwa w roli selekcjonera Biało-Czerwonych dla Joty Gonzaleza. Jego zespół zagrał tylko dwa sparingi, oba bez udziału mediów i kibiców. A 18-osobowy skład, który w środę poleci do Szwecji, ogłoszono w ostatniej chwili. Hiszpan skreślił dwóch zawodników, nazwisko jednego jest dużym zaskoczeniem. I ryzykiem. W piątek pierwsze spotkanie z Węgrami.

Trener w czerwonym stroju z godłem Polski udziela instrukcji, obok w okrągłym wstawieniu dynamiczna akcja piłki ręcznej pomiędzy zawodnikami reprezentującymi różne drużyny, jeden z nich w niebieskim stroju z nazwiskiem i numerem 46.
Jota Gonzalez ogłosił ostateczny skład reprezentacji Polski na EURO. Po trzech latach znów w wielkiej imprezie zagra Tomasz GębalaPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

W piątek o godz. 20.30 Biało-Czerwoni zagrają w szwedzkim Kristianstad z Węgrami, dwa dni później z Islandią, w przyszły wtorek zakończą fazę grupową starciem z teoretycznie najsłabszymi w stawce Włochami. Ale tylko teoretycznie, co pokazały sparingi Italii. Pytanie, czy nasz zespół będzie jeszcze w tej trzeciej kolejce grał o awans.

Mistrzostwa Europy w obecnej formule mają bowiem to do siebie, że zdecydowanie trudniej tu wydostać się z grupy. Z czterech drużyn ten awans wywalczą tylko dwie, a akcje Węgier i Islandii stoją znacznie wyżej od naszych. Choć patrząc na składy innych grup, i tak źle nie wylosowaliśmy. Taka jest też obecnie pozycja polskiej piłki ręcznej w męskim wydaniu - przynajmniej w tym reprezentacyjnym. Bo w klubowym wygląda to znacznie lepiej.

Dynamiczna akcja podczas meczu piłki ręcznej, zawodnik w białoczerwonym stroju wpada na parkiet z widocznym wysiłkiem na twarzy, wokół kilku innych graczy i sędziowie, w tle widoczna publiczność oraz ławka rezerwowych.
Tomasz GębalaPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

Ostateczny skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Hiszpan ogłosił na sam koniec

Przez całe drugie półroczne Polacy pod wodzą Gonzaleza rozegrali tylko jedno towarzyskie spotkanie - minimalnie przegrali je pod koniec października w Wałbrzychu z Czechami. Nie było też grudniowego zgrupowania oraz występów w międzynarodowych turniejach. Gonzalez zabrał na początku tego roku zespół do Cetniewa, tam w weekend Polacy zagrali dwie sparingowe potyczki z Serbami. Pierwszą wygrali 33:32, drugą zremisowali 32:32. Były to więc mecze dramatyczne, choć przecież bez większej stawki.

Zobacz również:

Michał Szubarczyk
Inne sporty

World Snooker Tour informuje ws. Szubarczyka. Koniec pewnej epoki

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Mniejsza zaś była - Hiszpan musiał skreślić dwa nazwiska, bo do Szwecji może zabrać zaledwie 18 zawodników. A w Cetniewie miał ich 18.

    Dziś wieczorem Jota Gonzalez zdradził, że na mistrzowski turniej nie pojadą: Marcel Jastrzębski i Sebastian Kaczor. Brak tego pierwszego, wypożyczonego z Orlenu Wisły Płock do wicemistrza Chorwacji RK Nexe, jest jednak zaskoczeniem. 22-latek dobrze radził sobie w Lidze Europejskiej, można się było spodziewać, że Hiszpan zabierze do Skandynawii trzech bramkarzy. I przed każdym meczem będzie decydować, który z nich usiądzie na trybunach. Ostatecznie jednak poleci tylko dwóch: Miłosz Wałach i Jakub Skrzyniarz.

    Młody mężczyzna w czarnym stroju sportowym z numerem 75 i godłem Polski, skoncentrowany, w hali sportowej podczas wydarzenia.
    Marcel JastrzębskiPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    - Szczerze mówiąc, nie ma za tą decyzją jednoznacznego powodu. Kierowałem się swoją intuicją. Obaj zawodnicy trenowali ostatnio bardzo dobrze, ale rolą selekcjonera jest, żeby na końcu podjąć decyzję. Uznałem, że w tym momencie pozostała osiemnastka może dać zespołowi odrobinę więcej - uzasadniał Jota Gonzalez.

    Liderami kadry powinni być: bracia Maciej i Tomasz Gębalowie, Michał Daszek, Arkadiusz Moryto i Michał Olejniczak. Z różnych powodów w reprezentacji brakuje z kolei: Kamila Syprzaka, Szymona Sićki czy Przemysława Krajewskiego

    Zobacz również:

    Joanna Drabik i Karolina Kochaniak, KGHM MKS Zagłębie Lubin
    Superliga kobiet

    "Ligowy Klasyk" w Lublinie! Kto lepszy w starciu mistrzyń i wicemistrzyń Polski

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski
    Michał Olejniczak
    Michał OlejniczakPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
    Michał Olejniczak: Nie ma co ukrywać, trafiliśmy do trudnej grupyPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja