Dwa dramaty Polaków przed EURO. I dwa skreślenia. Ostateczna decyzja

W piątek o godz. 20.30 Biało-Czerwoni zagrają w szwedzkim Kristianstad z Węgrami, dwa dni później z Islandią, w przyszły wtorek zakończą fazę grupową starciem z teoretycznie najsłabszymi w stawce Włochami. Ale tylko teoretycznie, co pokazały sparingi Italii. Pytanie, czy nasz zespół będzie jeszcze w tej trzeciej kolejce grał o awans.

Mistrzostwa Europy w obecnej formule mają bowiem to do siebie, że zdecydowanie trudniej tu wydostać się z grupy. Z czterech drużyn ten awans wywalczą tylko dwie, a akcje Węgier i Islandii stoją znacznie wyżej od naszych. Choć patrząc na składy innych grup, i tak źle nie wylosowaliśmy. Taka jest też obecnie pozycja polskiej piłki ręcznej w męskim wydaniu - przynajmniej w tym reprezentacyjnym. Bo w klubowym wygląda to znacznie lepiej.

Tomasz Gębala Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Ostateczny skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Hiszpan ogłosił na sam koniec

Przez całe drugie półroczne Polacy pod wodzą Gonzaleza rozegrali tylko jedno towarzyskie spotkanie - minimalnie przegrali je pod koniec października w Wałbrzychu z Czechami. Nie było też grudniowego zgrupowania oraz występów w międzynarodowych turniejach. Gonzalez zabrał na początku tego roku zespół do Cetniewa, tam w weekend Polacy zagrali dwie sparingowe potyczki z Serbami. Pierwszą wygrali 33:32, drugą zremisowali 32:32. Były to więc mecze dramatyczne, choć przecież bez większej stawki.

Mniejsza zaś była - Hiszpan musiał skreślić dwa nazwiska, bo do Szwecji może zabrać zaledwie 18 zawodników. A w Cetniewie miał ich 18.

Dziś wieczorem Jota Gonzalez zdradził, że na mistrzowski turniej nie pojadą: Marcel Jastrzębski i Sebastian Kaczor. Brak tego pierwszego, wypożyczonego z Orlenu Wisły Płock do wicemistrza Chorwacji RK Nexe, jest jednak zaskoczeniem. 22-latek dobrze radził sobie w Lidze Europejskiej, można się było spodziewać, że Hiszpan zabierze do Skandynawii trzech bramkarzy. I przed każdym meczem będzie decydować, który z nich usiądzie na trybunach. Ostatecznie jednak poleci tylko dwóch: Miłosz Wałach i Jakub Skrzyniarz.

Marcel Jastrzębski Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

- Szczerze mówiąc, nie ma za tą decyzją jednoznacznego powodu. Kierowałem się swoją intuicją. Obaj zawodnicy trenowali ostatnio bardzo dobrze, ale rolą selekcjonera jest, żeby na końcu podjąć decyzję. Uznałem, że w tym momencie pozostała osiemnastka może dać zespołowi odrobinę więcej - uzasadniał Jota Gonzalez.

Liderami kadry powinni być: bracia Maciej i Tomasz Gębalowie, Michał Daszek, Arkadiusz Moryto i Michał Olejniczak. Z różnych powodów w reprezentacji brakuje z kolei: Kamila Syprzaka, Szymona Sićki czy Przemysława Krajewskiego

Michał Olejniczak Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Michał Olejniczak: Nie ma co ukrywać, trafiliśmy do trudnej grupy Polsat Sport