Partner merytoryczny: Eleven Sports

Demolka tuż przed meczem Polaków. Ostrzeżenie dla Biało-Czerwonych

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Meczem z Węgrami polscy piłkarze ręczni rozpoczną Mistrzostwa Europy - najważniejszą imprezę w 2026 roku. Zanim jednak sami wyszli na parkiet Kristianstad Areny, pojedynek w niej stoczyli grupowi rywale: Islandczycy i Włosi. Bardzo ważny dla nas, pokazujący siłę obu drużyn na starcie turnieju. Przez kwadrans było to równe starcie, a później Biało-Czerwoni zobaczyli, co się może stać, gdy się pozwoli zawodnikom z Wyspy rozpędzić. Po pół godzinie spotkanie było już rozstrzygnięte.

Bjarki Mar Elisson
Bjarki Mar ElissonJOHAN NILSSONPAP/EPA

Węgry i Islandia zagrają we wtorek w Kristianstad na południu Szwecji o pierwsze miejsce, a Polska z Włochami - o trzecie. Naprawdę ciężko jest znaleźć we wskazaniach ekspertów jakąś inną opinię, trzeba się naprawdę o taką postarać. I tylko w Polsce, co oddaje w sumie postrzeganie naszej reprezentacji w obecnych czasach.

Gdy kilkanaście lat temu Polacy ruszali na Mistrzostwa Europy, w których i tak radziliśmy sobie gorzej niż na mundialach, to celem były medale. Raz udało się za czasów Bogadana Wenty wskoczyć do półfinału - i tyle. Bo EURO to najtrudniejsza impreza, tu nie ma łatwych spotkań z ekipami z Azji, Ameryki Północnej czy Oceanii.

Zobacz również:

Andreas Wolff w meczu z Austrią
Piłka ręczna - ME Mężczyzn

Doba do meczu Polaków, a tu euforia w Niemczech. Za sprawą Andreasa Wolffa

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    A drużyny Węgier czy Islandii po prostu są wyżej notowane niż nasza, na dodatek pozbawiona Szymona Sićki czy Kamila Syprzaka. Aby awansować do zasadniczej fazy turnieju, musimy jedną z nich pokonać, bo Włochy to jednak zespół na naszym poziomie. Albo w piątek Węgrów, albo w niedzielę Islandczyków.

    Na dzień dobry mogliśmy przekonać się, co na tę chwilę prezentują ci ostatni. I trochę można się tej niedzielnej potyczki obawiać.

    Mistrzostwa Europy. Pierwszy mecz w "polskiej" grupie F. Islandia grała z Włochami

    Trudno zrozumieć, jakim cudem od kilkunastu lat Islandczycy nie są w stanie zdobyć medalu na wielkiej imprezie. Mało tego, w ostatnich 10 turniejach mistrzowskich tylko raz znaleźli się w najlepszej ósemce.

    Zawodnik w niebieskim stroju skacze z piłką w ręku, przygotowując się do rzutu, podczas gdy bramkarz w czarnym stroju próbuje go zatrzymać. W tle widoczna publiczność oraz ławka rezerwowych.
    Odinn Rikhardsson kontra Domenico EbnerJOHAN NILSSONPAP/EPA

    A przecież to zespół mający mocne punkty na każdej pozycji: z gwiazdami Magdeburga na rozegraniu (Gisli Kristjansson i Omar Ingi Magnusson), z bramkarzem Barcelony Viktorem Hallgrimssonem, z innymi gwiazdami z Bundesligi czy węgierskich klubów z Segedynu i Veszpremu.

    Pierwszym sprawdzianem dyspozycji drużyny z północy Europy było starcie z Włochami. Niby "Kopciuszkiem" na salonach, dla których to dopiero drugi mistrzowski turniej po 30 latach przerwy, a łącznie trzeci w historii. Zespołem grającym bardzo nieprzyjemnie dla rywala, bez zagrożenia z drugiej linii, za to "kombinującym" na potęgę. Tak w obronie, gdzie wychodzą nawet do systemu 3-3, jak i w ataku.

    Zobacz również:

    Alex Dujszebajew zagrał świetnie w końcówce meczu z Serbią. Hiszpania nie dała się już dogonićn
    Piłka ręczna - ME Mężczyzn

    Ruszyli z Polski, wpadli na Hiszpanię. Emocje na starcie mistrzostw Europy

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Po kwadransie Islandia prowadziła tylko 8:7, a wcześniej nawet przez chwilę przegrywała. Za moment Marco Mengon miał okazją sam na sam z doskonale znanym w naszym kraju Viktorem Hallgrimssonem - i ten pojedynek z rosłym Islanczykiem przegrał. "Wikingowie" nieznacznie uciekli, Hallgrimsson zatrzymał też przy rzucie karnym Mikaela Helmerssona. I szybko Włochów dopadł zauważalny kryzys, Islandia znakomicie broniła. A jeszcze miała w ataku swój eksportowy duet: Magnusson/Kristjansson.

      Efekt? 12:7 w 20. minucie, Włosi byli kompletnie bezradni. Tę niemoc przerwał dopiero Leo Prantner, rezerwowy skrzydłowy w Füchse Berlin. Tyle że losów tego starcia nie można już było odwrócić. I Włosi mieli tego świadomość.

      Pierwszą połowę Islandia wygrała dziewięcioma bramkami (21:12), w drugiej Islandia już nie podkręcała tempa. Nie było potrzeby ryzykować, a i tak momentami obie ekipy dzieliło 11 trafień.

      Tłum kibiców ubranych w niebieskie koszulki i szaliki z flagami Islandii, z uniesionymi rękami i okrzykami wsparcia na trybunach podczas wydarzenia sportowego.
      Islandzcy kibice w KristianstadJOHAN NILSSONPAP/EPA

      Jakby było mało, Christian Manojlovic, w ataku, zdzielił łokciem w twarz Kristjanssona - i po obejrzeniu powtórek hiszpańscy sędziowie pokazali włoskiemu rozgrywającemu czerwoną kartkę. Włoski zespół w końcówce rozpadł się całkowicie. Skończyło się na wyniku 39:26, to on trafi do tabel.

      A o godz. 20.30 rozpocznie się drugie spotkanie w tej grupie: Węgry - Polska.

      Mistrzostwa Europy - grupa F

      Islandia - Włochy 39:26 (21:12)

      Islandia: Hallgrimsson (5/24 - 21 proc.), Gustavsson (0/5 - 0 proc.) - Smarason 8, G. Kristjansson 7, Magnusson 6, Elisson 5, Thorkelsson 4, Rikhardsson 2, V. Kristjansson 2, Jonsson 1, Arnarsson 1, Einarsson 1, Thrastarson 1, Runarsson 1, Gislason 1, Vidarsson.

      Kary: 8 minut. Rzuty karne: 5/6.

      Włochy: Ebner (8/37 - 22 proc.), Panitti (4/12 - 33 proc.) - Prantner 7, S. Mengon 4, Manojlovic 3, Savini 2, M. Mengon 2, Bortoli 2, Helmersson 2, Dapiran 1, Bulzamini 1, D'Antino 1, Sirot 1, Sontacchi, Pirani, Romei.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 3/6.

      Mistrzostwa Europy
      Runda eliminacyjna
      16.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Orri Thornkelsson
      1' , 12' , 26' , 27'
      Omar Ingi Magnusson
      3' , 19' , 30' , 32' , 38' , 42'
      Odinn Rikhardsson
      5' , 14'
      Elvar Orn Jonsson
      6'
      Janus Smarason
      12' , 16' , 20' , 22' , 27' , 36' , 39' , 44'
      Gisli Kristjansson
      15' , 20' , 23' , 24' , 32' , 34' , 48'
      Viggo Kristjansson
      25' , 29'
      Bjarki Elisson
      31' , 51' , 53' , 55' , 60'
      Arnar Arnarsson
      46'
      Teitur Orn Einarsson
      49'
      Haukur Thrastarson
      55'
      Andri Runarsson
      59'
      Simon Sirot
      2'
      Thomas Bortoli
      4' , 13'
      Leo Prantner
      6' , 21' , 28' , 41' , 47' , 49'
      Marco Mengon
      9' , 36'
      Mikael Helmersson
      10' , 56'
      Simone Mengon
      14' , 27' , 32' , 46'
      Davide Bulzamini
      22'
      Christian Manojlovic
      23' , 31' , 41'
      Giacomo Savini
      35' , 38'
      Gianluca Dapiran
      39' , 45'
      Nicolo D'Antino
      59'
      Wszystko o meczu

      Zobacz również:

      Piotr Jędraszczyk podczas meczu z Rumunią
      Piłka ręczna - ME Mężczyzn

      Syn zagra w mistrzostwach Europy, ojciec patrzy ze strachem. "Boli mnie dwa razy mocniej"

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      Zawodnik w niebieskim stroju siedzi na parkiecie trzymając piłkę ręczną z wyrazem zdziwienia lub frustracji na twarzy. Wokół widoczne są nogi innych zawodników oraz fragment boiska sportowego.
      Gisli KristjanssonJOHAN NILSSONPAP/EPA
      Arkadiusz Moryto: Chciałbym, żeby nasza kadra na ME była charakterna i walcząca do końcaZPRP/INTERIA.PL

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja