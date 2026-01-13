Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Węgry w ME w piłce ręcznej 2026. Relacja na żywo

Mistrzostwa Europy
Węgry - Polska
16.01.2026
20:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 16 stycznia 2026 godz. 20:30

Reprezentacja Polski rozpocznie walkę w Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej mężczyzn 2026 od meczu z Węgrami, który odbędzie się 16 stycznia o godz. 20:30 w Kristianstad w ramach Grupy F EHF EURO 2026. Polska zmierzy się z silnym rywalem, który jest jednym z faworytów grupy, a wynik tego spotkania może zaważyć na szansach biało-czerwonych na awans do kolejnej fazy turnieju. Polacy będą chcieli pokazać dobrą formę po ostatnich sparingach i solidnej obronie. Zapraszamy na relację na żywo.
Zawodnik drużyny piłki ręcznej w białym stroju z numerem 23 przygotowuje się do rzutu piłką, obok niego widoczny jest rywal w czerwonym stroju, w tle rozmyta publiczność na trybunach oraz bannery reklamowe.
Zawodnik drużyny piłki ręcznej w białym stroju z numerem 23 przygotowuje się do rzutu piłką, obok niego widoczny jest rywal w czerwonym stroju, w tle rozmyta publiczność na trybunach oraz bannery reklamowe.IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von FehrnEast News