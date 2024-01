Zwycięzca polskiej grupy odbił się od ściany. Szwedzki niedźwiedź chwytał i nie puszczał

Słowenia wysoko ograła Polskę, bo była konsekwentna, męczyła się za to z Wyspami Owczymi, a w starciu z Norwegią dopisało jej trochę szczęścia.

Podopieczni Uroša Zormana są groźni wtedy, gdy trafiają na pasywną obronę, wykorzystują doświadczenie swoich graczy drugiej linii, ale także warunki fizyczne Boruta Mačkovšeka czy Blaža Blagotinšeka . Ze Szwedami udawało się przez jakiś czas, to obrońcy tytułu sprzed dwóch lat mieli większe problemy w początkowej fazie meczu.

Zaskakująco dobry początek Słowenii. I później pierwszy cios, po którym już się nie podniosła

W pierwszych pięciu minutach mistrzowie Europy zdobyli tylko jedną bramkę, za to po kontrze. To ich mocny punkt, Słoweńcy początkowo nie dawali im zbyt wielu taklch szans. Tempo było powolne, Słoweńcy go nie podkręcali, ale póki mieli siły, szybko wracali przed swoją bramkę. Szwedzi zaś byli wyjątkowo nieskuteczni, w 13. minucie przegrywali 2:4, zmarnowali już dwa rzuty karne.