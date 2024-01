Znakomite wieści dla Polaków. Gwiazdor wraca na kluczowe spotkanie

Kiedy przed turniejem w Niemczech z kadry z powodów zdrowotnych wypadł Arkadiusz Moryto , kibice reprezentacji Polski mogli tylko załamać ręce. Skrzydłowy Industrii Kielce to w tej chwili chyba największa gwiazda piłki ręcznej w naszym kraju, a jego brak to wielki cios dla "Biało-Czerwonych".

Znakomite wieści dla Polaków. Gwiazdor wraca do gry

Do treningów z drużyną wrócił Daszek, który co prawda nadal narzeka na przeziębienie, z tego powodu odwołał spotkanie z dziennikarzami, ale jak zapewnia Marcin Lijewski, w drużynie zrobią wszystko, by przygotować go do gry w meczu ze Słowenią.