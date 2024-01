Za mocni na Polskę, za słabi na resztę Europy. Plajta, koniec nadziei

A dla Portugalii to też szansa na uzyskanie kwalifikacji do turnieju przedolimpijskiego, bo zespół Paulo Pereiry trochę jednak zawiódł podczas zeszłorocznych mistrzostw świata , skończył je na 13. miejscu. Słowenia zaś ten cel raczej osiągnie, wystarczy, że w rozpoczętych właśnie mistrzostwach Afryki tytuł zdobędzie Egipt.

Wielki pech Słowenii, kolejne osłabienie. Akurat w kluczowym spotkaniu

Mało tego, do hali w Hamburgu nie przyjechał jeden z liderów drużyny, potężny Blaž Blagotinšek (203 cm, 117 kg). Obrotowego Flensburga zastępował Kristjan Horžen i to przez niego w pierwszych fragmentach meczu starali się grać koledzy z drugiej linii. Zresztą z niezłym skutkiem, choć był to krótkotrwały sukces - Portugalczycy się połapali, zacieśnili tę strefę.

A do tego jeszcze głupia kara przytrafiła się Stašowi Jovičiciowi, który zwlekał z oddaniem piłki przy aucie. Portugalczycy prezentowali niezwykle wszechstronne akcje, a to skupiali się na ataku środkiem, by nagle rozciągnąć grę w bok - i Francisco Costa kończył niemal ze skrzydła. To właśnie po rzucie 18-latka Portugalia odskoczyła na 10:6. Niemoc rywali przerwał dopiero Domen Novak.