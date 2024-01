Dla wielu kibiców finał mistrzostw Europy Francja - Dania to wielka, handballowa uczta. Dwóch największych gigantów spotkało się, by stoczyć kolejną bitwę. Być może nie ostatnią w tym roku, bo przecież czekają nas jeszcze igrzyska olimpijskie w Paryżu. Gospodarze tej imprezy zapowiadali, że chcą jako pierwsi w historii sięgnąć po dublet w jednym sezonie i zdobyć złoto zarówno w mistrzostwach Starego Kontynentu, jak i na igrzyskach. I zrobili pierwszy krok, bo po pasjonującym finale w hali w Kolonii pokonali mistrzów świata 33:31 .

Afera na ME. Najbardziej kontrowersyjny rzut w historii?

Skąd w ogóle takie emocje? Przypomnijmy. To miało być ostatnie zagranie półfinału mistrzostw Europy w piłce ręcznej między Francją i Szwecją. Czas na zegarze się skończył, a Elohim Prandi szykował się do wykonania bezpośredniego rzutu wolnego. Miał przed sobą sześcioosobowy mur i bramkarza. Musiał trafić, by "Trójkolorowi" wyrównali na 27:27, doprowadzająca do dogrywki. Tak właśnie się stało, a w dodatkowym czasie byli już lepsi. Tyle że gol Prandiego zdaniem wielu osób nie powinien zostać uznany, a szwedzka federacja złożyła protest.