"Wiking" nie wytrzymał, uderzył. Czerwona kartka. A później stał się cud

Mało kto już pamięta o tym, że w pierwszym spotkaniu Chorwacja rozbiła Hiszpanię 39:29, co głośnym echem odbiło się w całym świecie piłki ręcznej. Z każdym kolejnym spotkaniem podopieczni Gorana Perkovaca prezentowali się coraz słabiej, doszły kontuzje, w tym świetnego strzelca Ivana Martinovicia. Gdyby dziś Chorwacja wygrała jeszcze z Islandią, miałaby cień szansy na półfinał. Dosłownie cień, bo musiałaby liczyć na cały splot korzystnych wyników, a też i sama wygrać w środę z Niemcami. Teraz jest to nieaktualne, "Hrvatska" poległa po niesamowitym boju, w którym wszystkie atuty miała w swoje ręce.

Dwa osłabienia Islandii, w trudnym momencie. I nagle zespół się podniósł, zaskoczył Chorwatów

W 9. minucie Chorwacja prowadziła 9:6, a przecież dla Islandii ten turniej jest wyjątkowo nieudany. Zaczęła go od wyrwanego w ostatniej chwili remisu z Serbią, później jedną bramką ograła Czarnogórę. I zaczęły się kłopoty, trzy kolejne przegrane spotkania, które pozbawiły "Wikingów" szansy na awans do strefy medalowej. Mało tego, do minimum ograniczyły możliwość wbicia się do turnieju przedolimpijskiego.

Arnar Arnarsson bezpardonowo powstrzymywany przez Chorwatów / Ina Fassbender / AFP

A jakby było tego mało, w tej właśnie 9. minucie Zvonimir Srna atakował bramkę Islandii, zbliżył się do Ýmira Örna Gíslasona, delikatnie drugą ręką, nie tą, w której trzymał piłkę, oparł się na szyi rywala. Islandzki obrotowy Rhein-Neckar Löwen nie wytrzymał, odmachnął się, trafił w twarz Chorwata. Ten upadł, od razu podbiegli gracze obu drużyn. Portugalscy sędziowie tylko przez chwilę oglądali monitor VAR, wyrzucili Gíslasona z boiska.

Gisli Kristjansson zdobył trzy bramki, był na parkiecie niecałe sześć minut. I doznał kontuzji, która mogła dobić Islandię /

A jakby tego było mało, kilkadziesiąt sekund później kontuzji mięśniowej doznał Gisli Kristjansson, lider Islandii, który do tego momentu zdobył połowę jej bramek. Dla niego Lanxess Arena jest wyjątkowo pechowa - w czerwcu doznał poważnej kontuzji barku w półfinale Ligi Mistrzów, lekarze i fizjotarepeuci postawili go na nogi w finale z Industrią, został zresztą bohaterem i MVP meczu. Okupił to jednak ostatecznie wielomiesięczną przerwą.

Weterani ponieśli Islandię. I nagle stanęli, Chorwacja odzyskała rezon

Te osłabienia nie spowodowały jednak, że opadł duch Islandczyków, którzy zaczęli grać jak natchnieni. Nawet wtedy, gdy musieli sobie radzić w osłabieniu. Kapitalną zmianę dał w bramce weteran, 38-letni Björgvin Páll Gústavsson, świetnie w miejscu Kristjanssona spisywał się inny weteran Aron Pálmarsson. Wreszcie w 23. minucie drugi z Kristjánssonów, Kristján Örn wyprowadził Islandię na prowadzenie 13:12. Wydawało się, że szczypiorniści z dalekiej wyspy mają już wszystko w swoich rękach, po trafieniu Pálmarssona prowadzili 15:13. I wtedy przytrafił się im długo przestój, Chorwaci zdobyli pięć bramek z rzędu, to oni byli w lepszych humorach po 30 minutach (18:16).

Marin Jelinić atakuje bramkę Islandii / EPA/Christopher Neundorf / PAP/EPA

Środkowy Industrii Kielce dobił rywala, to był szóste trafienie Islandii z rzędu. Wszystko się rozstrzygnęło

Tyle że w drugiej połowie jakby zaczęło już dopadać Chorwatów zmęczenie, zwłaszcza starszych zawodników. Popełniali coraz więcej błędów, ich defensywa praktycznie nie funkcjonowała, mimo że dobrze spisywał się bramkarz Dominik Kuzmanović.

W 33. minucie faworyci prowadzili po raz ostatni, to Islandia zaczynała już grać tak jak zapewne chciała. Było to widać w ostatnim kwadransie, od ostatniego remisu (25:25). Zdobyli sześć bramek z rzędu, ta ostatnia była dziełem Haukura Thrastarsona, rozgrywającego Industrii Kielce. A skoro "Wikingowie" prowadzili już 31:25, to o żadnym zwrocie nie mogło być mowy. I wygrali okazale - 35:30.

Chorwacja - Islandia 30:35 (18:16)

Tabela grupy I:

1. Francja - 3 mecze - 6 punktów - 106:94

2. Austria - 3 mecze - 4 punkty - 80:79

3. Węgry - 3 mecze - 4 punkty - 91:81

4. Niemcy - 3 mecze - 3 punkty - 78:79

5. Islandia - 4 mecze - 2 punkty - 116:128

6. Chorwacja - 4 mecze - 1 punkt - 116:126

Statystyki meczu Chorwacja 30 - 35 Islandia Kary dwuminutowe 5 2 Rzuty karne 1 2 Gole z rzutów karnych 1 2 Nietrafione rzuty karne 0 0 Obronione rzuty karne 0 0 Czerwone kartki 0 1 Żółte kartki 0 0 Niebieskie kartki 0 0 Gra w przewadze 0 0 Faule 0 0 Faule ofensywne 0 0 Strzały na bramkę 43 49