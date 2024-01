Totalna demolka na mistrzostwach Europy. Rekord świata poprawiony

Zanim turniej na dobre się zaczął, wiadomo było, że będzie historyczny pod względem frekwencji. Niemcy postanowili skopiować polski patent , czyli organizację meczów otwarcia na stadionie i pobić frekwencyjny rekord świata na meczu piłki ręcznej. Ten od września 2014 roku i tak należał do nich - mecz Bundesligi między Rhein-Neckar Löwen i HSV Hamburg obejrzało na stadionie we Frankfurcie 44189 osób .

Kapitalny rekord w Duesseldorfie, nerwowy początek Niemców

Organizatorzy oficjalnie ogłosili, że na trybunach pojawiło się 53 568 widzów, co stanowiło nowy rekord świata frekwencji na meczu piłki ręcznej. Zakochani w handballu Niemcy gromko odśpiewali hymn i... nieco ucichli, bo początek spotkanie nie porywał. Mocno stremowani gospodarze mieli kłopoty ze sforsowaniem twardo stojącej obrony Helwetów. Co prawda Andreas Wolff od początku pokazywał najwyższym kunszt, ale jego koledzy mieli kłopoty, by to wykorzystać. Po 5. minutach było ledwie 1:1, bo i Nikola Portner w szwajcarskiej bramce spisywał się świetnie.