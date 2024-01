To może być nasz rywal w walce o igrzyska. Już pokazał siłę, bez gwiazd

Jeśli Polska awansuje do drugiej części mistrzostw Europy, wrócą marzenia o grze w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Bo jest wielce prawdopodobne, że dwa najlepsze zespoły, które tego prawa jeszcze nie uzyskały, powalczą w kwietniu o grę w Paryżu. I to jest celem tak Polski, jak i Holandii, z którą możemy się zmierzyć w drugiej fazie. Pomarańczowi na starcie ME pewnie pokonali Gruzję 34:29, praktycznie bez wsparcia swoich gwiazd.