Duńczycy zadbali w piątek o to, żeby w końcówce hitu nie zabrakło dramaturgii. W rywalizacji ze Szwecją podopieczni Nikolaja Jacobsena utrzymywali wysokie tempo i intensywność, co okazało się kluczem do piątego z rzędu zwycięstwa podczas turnieju. Danię do zwycięstwa poprowadził zdobywca 10 bramek Mathias Gidsel. Swoje trzy grosze dorzucił również bramkarz - Emil Nilsen, który tym razem gwarantował wyższy poziom, niż Mikel Landin. Duńczycy wygrali 28:27 i są o krok od awansu do półfinału.