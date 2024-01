Są blisko tego, co chciała mieć Polska. Największa rewelacja mistrzostw Europy

Takiego finiszu w meczu Austrii i Węgier można się było w sumie spodziewać - w pierwszej części mistrzostw Europy obie drużyny miały za sobą po dwa bardzo zacięte mecze, które rozstrzygały się w końcówkach. Przy czym Węgrzy trochę planowo ograli Czarnogórę i Serbię , za to nadspodziewanie łatwo uporali się z Islandią.

Wyniki Austrii, mimo wszystko pod względem kadrowym jednej ze słabszych drużyn w turnieju, budziły większy szacunek. Już remis z Chorwacją był olbrzymim zaskoczeniem, ale urwanie punktu Hiszpanii w ostatniej kolejce zostało przyjęte jako spora sensacja. Bo oznaczało, że trzecia drużyna poprzednich mistrzostw świata żegna się z turniejem , a Austria wchodzi do drugiej rundy z bezcennym punktem, za remis z Chorwatami.

Lepszy początek Węgier, Austria znalazła w końcu sposób. Niezwykle wyrównane starcie w Kolonii

Zaczęło się zaś tak, że raczej nikt w cichutkiej Lanxess Arenie w Kolonii nie spodziewał się kolejnej niespodzianki. Węgrzy uderzyli mocno - z dystansu trafiał Gábor Ancsin, z koła zaś Bence Bánhidi. To wystarczyło, by szybko odskoczyć na 3:0, a później na 8:4. Austriacy byli trochę zaskoczeni takim obrotem, bo też i ich rywale nie grali wcale szybko, ale z upływem czasu dostosowali się do warunków. I zaczęli korzystać ze swoich walorów.