Polacy uciekli spod topora. Podwójnie cenna wygrana, rywale pomogli

Z czego jestem najbardziej zadowolony? Że nie pękliśmy! Że wygraliśmy wbrew temu wszystkiemu, co działo się wcześniej. Byliśmy mentalnie na ziemi. Każdy miał swoje marzenia, ja również, choć rozsądek podpowiadał co innego i nie było nam łatwo przyjąć rzeczywistość, która dla nas była brutalna. Na dodatek Farerzy mieli cały czas szansę awansu, zagrali super mecz z Norwegią, z którą my zagraliśmy bardzo słabo i jak to wszystko poskładać do kupy, to wychodziło, że nie byliśmy faworytem. A my zagraliśmy z małą liczbą błędów, bardzo skutecznie i wygraliśmy

~ podsumował Marcin Lijewski.