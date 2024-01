Polacy ruszają na podbój Berlina. Lijewski chciał mówić po niemiecku, zrezygnował

Rok temu z mistrzostwami świata wiązaliśmy duże nadzieje - Polska pierwszy raz w historii była współorganizatorem tak wielkiej imprezy, celem był awans do ćwierćfinału. Nawiązanie do lat, gdy spotkania kadry prowadzonej przez Bogdana Wentę wywoływały olbrzymie zainteresowanie. Biało-Czerwoni jednak zawiedli, skończyło się na 15. pozycji i odejściu szkoleniowca Patryka Rombla .

Rombla zastąpił Marcin Lijewski - jedna z gwiazd tamtej drużyny Wenty, współautor jej wielkich sukcesów. Tyle że dostał reprezentację z wieloma słabymi punktami, przeciętną, którą trzeba przebudować. Problem w tym, że w naszym kraju nie ma wielu kandydatów na przyszłe gwiazdy. A i tak "Szeryf" marzy o tym, by w mistrzostwach Europy sprawić jakąś niespodziankę . Taką zaś byłby sam awans do drugiej fazy grupowej, kosztem Norwegii lub Słowenii.

- Niczego nie zakładamy. Jedno jest pewne: mamy trzy mecze do rozegrania. A druga rzecz, to że nie będzie żadnych kalkulacji. Gramy co dwa dni, jest czas na regenerację, a nawet, jeśli rywale mają atuty, to my też mamy swoje - mówi.