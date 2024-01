Polacy przed arcytrudnym wyzwaniem. Trzeba w końcu przełamać klątwę

Niemcy, absolutna handballowa potęga, dopiero po raz pierwszy goszczą najlepsze drużyny Starego Kontynentu. Jednak w 2007 roku byli organizatorami mistrzostw świata, niezwykle pamiętnych dla Polski, bo drużyna Bogdana Wenty dotarła wtedy do finału, gdzie uległa gospodarzom 24:29. Znakomity turniej rozgrywał wtedy Marcin Lijewski, który teraz, już w roli trenera, ma nawiązać do sukcesów drużyny stworzonej przez Wentę.

"Nemezis" znów na drodze Polaków

W mistrzostwach Europy biorą udział 24 drużyny podzielone na sześć czterozespołowych grup. Z każdej z nich do drugiej fazy turnieju awansują po dwie najlepsze ekipy, które potem rywalizować będą w dwóch sześciozespołowych grupach.

Polacy trafili do niezwykle wymagającej grupy D, która będzie rywalizować w Mercedes-Benz Arenie w Berlinie, gdzie zmierzymy się z Norwegią (11 stycznia), Słowenią (13 stycznia) i Wyspami Owczymi (15 stycznia). Nikogo nie trzeba przekonywać, że dwa pierwsze spotkania będą kluczowe w kwestii awansu, bo dla Farerów już sam awans jest ogromnym sukcesem i raczej nie powinni sprawić nam większych problemów, mimo tego, że kilku młodych graczy z tego niewielkiego kraju występuje m.in. w Bundeslidze.

Najtrudniejszym rywalem wydają się Norwegowie, którzy po kilku latach posuchy chcieliby znów stanąć na podium wielkiej imprezy. Ostatnio udało im się to na mistrzostwach Europy w 2020 roku, kiedy zdobyli brązowe medale. Przed samymi mistrzostwami ulegli jednak Egiptowi i w kraju na zawodników prowadzonych przez Jonasa Willego spadła spora krytyka. Mimo to nadal to oni będą zdecydowanymi faworytami w starciu z Polską, choć rzecz jasna na parkiecie w Berlinie wszystko może się zdarzyć.