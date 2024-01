Polacy poznali potencjalnych rywali. Możliwy wielki rewanż za ME

Reprezentacja Polski po dwóch porażkach w grupie ze Słowenią i Norwegią nie miała już szans na to, by awansować do kolejnej fazy rozgrywanych w Niemczech mistrzostw Europy. Mimo to starcie z Wyspami Owczymi nie było typowym meczem o honor, albowiem tylko zwycięstwo pozwalało nam zachować szansę na rozstawienie w eliminacjach do mistrzostw świata, co z kolei ułatwi drogę na tę imprezę. A to dla Polaków niezwykle ważne, ponieważ trener Marcin Lijewski zapowiada budowanie drużyny od nowa.