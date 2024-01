Polacy muszą zmierzyć się ze swoim koszmarem. "Klatka do przodu i będziemy się z nimi bić"

Pierwsze 15-20 minut było mocne w naszym wykonaniu. Potem zaczęliśmy robić błędy w ataku, które powodowały, że Norwegowie mogli biegać do kontry i to nas „zabiło”. Wiemy, jak to mocny zespół w tym elemencie i jeśli daje im się takie sytuacje „za darmo”, jest to gwóźdź do trumny. W obronie przez cały mecz byliśmy mocni, jak już staliśmy w obronie 6 na 6 to potrafiliśmy się im przeciwstawić. Największym problemem było, kiedy gubiliśmy piłki w ataku. Wtedy nie dało się zorganizować w obronie, bo Norwegowie są niesamowicie szybcy, biegają jak maszyny

~ mówił po meczu Maciej Gębala.