Podwójna stawka meczu Polaków. Trener zapowiada poważne kroki. "Mam zamiar im to uświadomić"

Dwie twarze drużyny. Polacy zatracili radość z gry

Bardzo dobre pytanie… A przeciwnicy grają praktycznie tak samo. Styl grania drużyn, z którymi się mierzymy różni się detalami. Jak mówiłem przed przylotem tutaj, po turnieju w Hiszpanii, cieszę się, że udało się stworzyć zespół który walczy, który ma entuzjazm i radość z gry. Na mistrzostwach tego nie widać. Radość jest na początku, jak zaczynamy mecz. Potem, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli, robimy głupie błędy i jest tak, jakby ktoś z nas spuścił powietrze. Musimy się wziąć w garść i wyrzucić negatywne emocje, które nami targają. Nie chcę mówić o presji, bo choć mamy młody zespół, to jest w nim kilku graczy, którzy grają na takich arenach na co dzień, chociażby w Lidze Mistrzów. A ewidentnie coś takiego zawodzi

"Problemy wynikają z tego, że rywale odjeżdżają na skutek głupot, które sami zaczynamy robić. I być może to podcina nam skrzydła. Gdyby to były rzeczy dobrze zrobione przez przeciwników, może by to tak nie wyglądało. Ciężko znaleźć wytłumaczenia, że tak mentalnie padamy" - dodał trener Polaków.