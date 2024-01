Jeśli po pierwszej rundzie mistrzostw Europy ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy Dania to główny kandydat do złota, to dziś chyba pozbył się złudzeń. Holandia gra w tym turnieju zaskakująco dobrze, mimo straty obrotowego Samira Benghanema i braku w turnieju najlepszego snajpera Kaya Smitsa. Gra szybko, było o mały włos od urwania punktu Szwedom dwa dni temu, dziś chciała postraszyć też Holandię. I postraszyła, ale tylko w pierwszej połowie.