Pasjonujące widowisko, Chorwaci byli już tak blisko. Największa legenda przeszła do historii

Francja może i nie imponowała w tym turnieju, grała nierówno, ale właściwie już dziś może szykować się do walki o medal mistrzostw Europy. W Lanxess Arenie stoczyła pasjonujący bój z Chorwacją, która goniła w drugiej połowie rywala i go... nie dogoniła. Zawsze brakowało tej jednej bramki. Mistrzowie olimpijscy wygrali to spotkanie 34:32 i po dwóch kolejkach będą jedyną drużyną z kompletem punktów. A Nikola Karabatić został najskuteczniejszym graczem w całej historii mistrzostw Europy.