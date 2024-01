Ograli Polaków, teraz zostali pozbawieni złudzeń. Ostatni gwóźdź do trumny

Norwegia jechała do Niemiec po medal - tego nikt nie ukrywał, zwłaszcza po losowaniu grup. Już wtedy było wiadomo, że aby dostać się do półfinału, będą musieli tego dokonać kosztem któregoś z gigantów: Danii lub Szwecji. Tyle że już wcześniej postawili się w skrajnie trudnej sytuacji, przegrywając ze Słowenią i Portugalią. A dziś ostatecznie o ich losie zadecydowała Dania - pewnie wygrała skandynawski bój 29:23 (18:11). I to ona wywalczy awans z pierwszej pozycji, a Szwecja - z drugiej.