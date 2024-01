To nie był przyjemny wieczór dla kibiców reprezentacji Polski w piłce ręcznej . W swoim pierwszym meczu na mistrzostwach Europy "Biało-Czerwoni" odebrali bolesną lekcję, przegrywając z faworytem grupy - Norwegią - 21:32. Do spotkania podopieczni Marcina Lijewskiego przystąpili w osłabieniu, bez największej gwiazdy naszej drużyny, Arkadiusza Moryto , oraz bez Michała Daszka , o zdrowie którego obawy były już wcześniej .

"Naszym problemem był atak. Za wąska gra w ataku. My musimy grać od boku do boku. Tak długo, jak mieliśmy to w głowie, wszystko było w porządku. Potem zaczęły się niewykorzystane sytuacje, kontry. W obronie przegraliśmy z jeden na jeden z Sanderem Sagosenem pięć razy, choć podkreślaliśmy, że on schodzi na zewnątrz. To niedopuszczalne" - mówił po wszystkim rozgoryczony Lijewski .