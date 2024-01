Nieprzespana noc Polaków. Gwiazdor reprezentacji z ważnym apelem. "Nie ma co rozdrapywać ran"

Bardzo ciężko dochodzi się do siebie po takich meczach. Tym bardziej, że prawdopodobnie większość z nas ma za sobą nieprzespaną noc. Ten mecz też fizycznie był dla nas bardzo ciężki, bo daliśmy naprawdę z siebie wszystko. Normalnie po czymś takim idziesz do łóżka, żeby się zregenerować, bo sen jest dla sportowca bardzo ważny, ale w naszym przypadku nie bardzo to się udało. Mamy teraz cały dzień, żeby się doprowadzić do stanu używalności. Ja mam tego doświadczenia trochę więcej i widziałem, że ta noc ma mi pomóc, ale moi młodsi koledzy ciężko to przeszli

~ powiedział po meczu ze Słowenią Kamil Syprzak.