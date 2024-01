Niemiecka machina rozkręciła się w drugiej połowie. Co za moc, są już blisko awansu

Triumfator ostatniego poniedziałkowego spotkania w grupie I ustawiał się na pole position w wyścigu po awansu do półfinału. Różnica była jedna: wygrana Niemiec bądź remis powodowały, że pierwsze miejsce zapewniała sobie Francja .

Ofensywny pojedynek w pierwszej połowie, bramkarzy nie było widać. Cios za cios

Kibice, którzy w komplecie stawili się w Lanxess Arenie, zobaczyli wymianę ciosów - nie było żadnego odpuszczania , ani przez moment. Za to raz za razem jedni i drudzy posyłali potężne pociski w kierunku bramek, mieli fantastyczną skuteczność.

A przecież Niemcy posiadają w składzie jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego golkipera na świecie, Andreasa Wolffa. Tyle że zawodnik Industrii Kielce przepuścił osiem pierwszych rzutów, więc zmienił go David Späth. Bramkarz Rhein-Neckar Löwen spisywał się niewiele lepiej - to "niewiele" to jedyny przed przerwą obroniony rzut, Gábora Ancsina w 21. minucie. Choć też najmocniejszy w całym meczu, piłka leciała z prędkością niemal 127 km/godz.