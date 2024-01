Niemcy rozbili kolejnego rywala. Wielki polityczny zgrzyt w Berlinie

W swoim drugim meczu podczas mistrzostw Europy w piłce ręcznej reprezentacja Niemiec, gospodarz turnieju, pokonali Macedonię Północną 34:25. Nasi zachodni sąsiedzi tym samym zapewnili sobie awans do kolejnej rundy czempionatu. W Berlinie na trybunach pojawił się kanclerz Olaf Scholz, ale podczas jego przywitania nastąpił spory zgrzyt, wpisujący się w to, co dzieje się w stolicy tego kraju.