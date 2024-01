Lijewski wybrał kadrę. Wielka niespodzianka, gracz z Bundesligi na aucie

Stąd też tak długo czekał na podanie 18-osobowej kadry, mimo, że większość uczestników niemieckiego turnieju zrobiło to nawet kilka dni temu. Z tego grona do protokołu meczowego można wpisać 16 zawodników, dwóch usiądzie na trybunach. Między meczami Lijewski będzie mógł jednak dokonywać korekt.

Zaskakujący wybór w bramce. Adam Morawski miał bardzo dobre tygodnie w Melsungen

Mniejszy problem był na środku, to też efekt kontuzji Arkadiusza Ossowskiego, odniesionej w spotkaniu z Hiszpanią. To miejsce zajął Piotr Jędraszczyk, który nie poleciał na turnieju do Granollers, a do drużyny dołączył już w Berlinie.