Kontrowersje w meczu Polaków. Nasi zawodnicy prowokowani przez sędziów. "Tylko czekali"

Kamil zawsze gra na wysokim poziomie, ale nie zawsze potrafimy go obsłużyć. Nie od razu Rzym zbudowano, pracujemy ze sobą niezbyt długo, zmieniliśmy dużo rzeczy i musimy się do tego przyzwyczaić. Mamy młody zespół, kilku nowicjuszy, planujemy nadal uzupełniać te kadrę świeżymi ludźmi, żeby było jak najwięcej opcji do grania. Tylko to proces, który trwa i musimy się uzbroić w cierpliwość

Polacy "zamęczyli" liderów. "Taki był plan"

Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało, jakbyśmy wrócili do domów z porażką? Wszyscy przed turniejem mówili, że z Wyspami Owczymi poradzimy sobie gładko. Przeciętny kibic wyobraża sobie, że ci ludzie pracują pięć dni w tygodniu, a raz czy dwa idą na trening. Nie! Oni są profesjonalnymi zawodnikami i występują w czołowych klubach Niemiec czy Skandynawii. Do tego w młodzieżowych turniejach dochodzą wysoko. No i 10 procent ich populacji było dziś na hali. Nie było słychać nic innego poza farerskim dopingiem, stworzyli świetną atmosferę. A zawodnicy poszli z prądem i uwierzcie, że było bardzo ciężko z nimi wygrać

W końcówce spotkania nasi rywale wyraźnie opadli z sił. Choć wcześniej Hakun West Av Teigun czy Elias Ellefsen A Skipagotu sprawiali nam olbrzymie problemy, to jednak w ostatnich minutach już tak nie błyszczeli, co było kluczem do odskoczenia przeciwnikom.

Wielkie kontrowersje w końcówce spotkania. Polacy prowokowani przez sędziów

"Z czego jestem najbardziej zadowolony? Że nie pękliśmy! Że wygraliśmy wbrew temu wszystkiemu, co działo się wcześniej. Byliśmy mentalnie na ziemi. Każdy miał swoje marzenia, ja również, choć rozsądek podpowiadał co innego i nie było nam łatwo przyjąć rzeczywistość, która dla nas była brutalna. Na dodatek Farerzy mieli cały czas szansę awansu, zagrali super mecz z Norwegią, z którą my zagraliśmy bardzo słabo i jak to wszystko poskładać do kupy, to wychodziło, że nie byliśmy faworytem. A my zagraliśmy z małą liczbą błędów, bardzo skutecznie i wygraliśmy. Mam nadzieję, że to będzie sygnał dla tych chłopaków, że naprawdę można" - podsumował cały mecz Lijewski.