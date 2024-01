Klęska pogromców Polaków. Mieli grać o medal, praktycznie wypadli z gry

Dania, Szwecja, Francja - wiadomo, to byli pewniacy do gry w półfinałach mistrzostw Europy. Ale do tego grona fachowcy dołączali Norwegów, z niesamowitym Sanderem Sagosenem. Mieli wyjść z cienia innych ekip z północy Europy, turniej w Niemczech powinien pokazać ich siłę. Tyle że już praktycznie wiadomo, że tak się nie stanie - Norwegia wygrała zaledwie jedno z czterech rozegranych spotkań, z Polską, dziś sensacyjnie przegrała z Portugalią 32:37. Nie ma co się oszukiwać: z Danią i Szwecją może być podobnie.