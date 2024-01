Kibice przyszli w bluzach i kurtkach, rekord ma swoją cenę. Mistrzowie nie zawiedli

Wejściówki na dwa starcia: Francja - Macedonia Północna oraz Niemcy - Austria wykupili już dawno temu, ale część osób zrezygnowała z oglądania tego pierwszego. I mimo, że na trybunach obiektu w Düsseldorfie i tak zasiadło kilkadziesiąt tysięcy osób , to atmosfera była kiepska. A do tego chyba fanom było zimno, bo siedzieli w kurtkach i bluzach.

Macedonia Północna ma jedną gwiazdę: trenera. Ona jednak nie mógł zagrać

Mistrzowie olimpijscy wygrali na drugim biegu. Momentami włączali trzeci - wyższego już nie musieli

Czterobramkowe prowadzenie Francuzów po pierwszej połowie nie dawało im jeszcze pewnego triumfu, ale po przerwie dość szybko rozstrzygnęli sprawę. Przede wszystkim nie pozwalali już rywalom na kontrataki, sami zaś wykorzystywali błędy rywali. A tych było sporo, a właściwie coraz więcej. Od początku tej części gry na parkiecie pojawiło się trio graczy Industrii Kielce: Nicolas Tournat, Dylan Nahi oraz Benoît Kounkoud. Ten ostatni zresztą miał nie grać: nie znalazł się w ścisłej kadrze mistrzów olimpijskich na ten turniej, ale po urazie Yanisa Lenne dowołał go do osiemnastki. I to on zdobył bramkę wcześniej niż koledzy z Industrii.