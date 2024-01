Gwiazdor reprezentacji Polski zaskoczył po meczu. "Polska mentalność"

To trochę polska mentalność, bo ja w tym meczu widziałem sporo pozytywnych rzeczy. Była dobra gra w obronie, były dobre akcje w ataku, choć za dużo sytuacji było przestrzelonych. No ale te najlepsze fragmenty z tego spotkania trzeba zabrać do starcia ze Słowenią, dołożyć drugie tyle i wygrać ten mecz

~ stwierdził w rozmowie z Interią.