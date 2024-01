Giganci już biją rekordy w mistrzostwach Europy. Padły "magiczne" bariery

Aż do czwartego dnia trzeba było czekać, by któryś z uczestników mistrzostw Europy w piłce ręcznej zdołał rzucić w jednym meczu 40 bramek. Bliscy tego byli już Francuzi, bliscy byli Chorwaci, ale dopiero w sobotę ta sztuka najpierw udała się Szwecji, a chwilę później Danii. To zaś zespoły, które w drugiej części rywalizacji powinny bić się o medale. Tego zaszczytu nie dostąpi zaś Polska, która już po dwóch kiepskich spotkaniach straciła szansę na awans z grupy.