Dujszebajew wyleciał z czerwoną kartką, był w szoku. Hiszpania zawisła nad przepaścią. I stał się cud

Tego nikt się chyba nie spodziewał - trzecia drużyna zeszłorocznych mistrzostw świata jedzie do domu już po pierwszej fazie grupowej. Mając w tej grupie bardzo przeciętne, by nie powiedzieć, że słabe, zespoły Austrii i Rumunii. A jednak to Austriacy są tu największymi bohaterami - potrafili wygrać w bardzo przekonujący sposób z Rumunią, zdołali wyrwać remis Chorwacji, a dziś tak samo wyrwali punkt Hiszpanii. I to okazało się kluczowe, bo rywale musieli po prostu wygrać.