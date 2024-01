Czarny scenariusz znów się sprawdził. Polacy poza turniejem. "To nas zabiło"

Niestety, te mistrzostwa dla nas jeszcze się nie kończą, choć już wiemy, że nie wyjdziemy z grupy. Do pewnego momentu walczyliśmy, ale w pierwszej połowie coś się zacięło. Kontrataki nas zabiły. Dopóki mieliśmy siłę i wracaliśmy, wszystko było pod kontrolą. Rywale nas tak nie karcili. Później machina się rozpędziła, nam zabrakło sił i Słoweńcy szybko i skrzętnie wykorzystywali swoje szanse. Oni zamieniali kontrataki na łatwe bramki, a my długo męczyliśmy się, żeby zamienić atak na dogodną pozycję do rzutu. No i nie zawsze kończyliśmy bramkami

~ ocenił w rozmowie z Interią Michał Olejniczak.